Eros Ramacoti je odlijepio za ovom srpskom ljepoticom: Govorilo se da je zbog nje napravio koncert u Novom Sadu

Muzičar je ušao u vezu sa Ninom Seničar 2006. godine, a nekoliko mjeseci kasnije je organizovao koncert u srpskom gradu.

Izvor: IMPA

Poznati italijanski muzičar Eros Ramacoti godinama lomi ženska srca. Miljenik ljepšeg pola, iza sebe ima dva braka, ali i vezu sa jednom poznatom Srpkinjom. Nakon što je njegov prvi brak propraćen uz mnogo kontroverzi, muzičar je sreću pronašao pored manekenke Nine Seničar.

Poznati par je romansu započeo 2006. godine, a spekulisalo se da je iste godine zbog Nine napravio koncert u Novom Sadu. Iako nisu željeli da se eksponiraju, lepa Nina jednom prilikom govorila o njihovoj vezi.

Manekenka govorila o vezi sa Italijanom

"Niko neće saznati da li je zbog mene održao koncert u Novom Sadu. Dogovorili smo se da ne pričamo o tome. Bilo nam je lijepo dok smo bili zajedno. I dalje smo u kontaktu, čujemo se s vremena na vrijeme. Obavezno me pozove da mi čestita rođendan. Ja sam rođena 11. novembra, on 28. oktobra. Oboje smo Škorpije. Mogu sve najlepše da kažem o njemu. Divan je, pažljiv i tolerantan, potpuna suprotnost stereotipima koje prate velike muzičke zvijezde. Ne želim da budem poznata samo kao bivša djevojka Erosa Ramacotija. Posjedujem dovoljno kvaliteta i dovoljno sam ambiciozna da bih bila poznata kao Nina Seničar, a ne kao nečija djevojka", rekla je Nina za Gloriju.

Nakon raskida sa Ninom, Eros je 2009. godine otpočeo vezu sa Italijankom Marikom Pelegrineli, a sa kojom je u braku dobio ćerku Rafaelu i sina Gabrija. Međutim, ni ovaj brak nije potrajao, te su se 2016. godine razveli.