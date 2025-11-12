Otac Halida Muslimovića umro pod nerazjašnjenim okolnostima: "Ruke su mu bile polomljene, a tijelo puno modrica i uboda"

Halid Muslimović prisjetio se najtraumatičnijeg momenta u svom životu.

Halid Muslimović je nedavno izdao autobiografsku knjigu pod nazivom "Mene je učilo vrijeme", u kojoj je podijelio najteže životne trenutke. U djelu govori i o gubitku svog oca Seida, koji je, kako pjevač navodi, preminuo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima.

"Koliko su mi 80-te bile dobre godine, koje su mi donijele životne uspjehe, toliko mi ulazak u poslednju deceniju 20. vijeka nije bio srećan. U prvoj polovini 1990. godine sve je naizgled bilo u redu, a zapravo, malo toga jeste. Radio sam punom parom i gradio svoju viziju muzičke produkcije. Imao sam svoju muzičku i razglasnu opremu, jednu od boljih u Jugoslaviji, i već izgrađeno ime. Sve je izgledalo dobro, ali su se prvi veliki lomovi desili početkom druge polovine te nesrećne godine."

Halid se prisjetio najtragičnijeg trenutka u njegovom životu.

"U noći između 17. i 18. avgusta 1990. godine pjevao sam na poznatom prijedorskom vašaru. Te večeri sam od prijatelja kupio traktor, jer smo imali imanje na selu i želio sam da ocu olakšam radove. Ujutro, kada sam došao kući, zatekao sam muk i tišinu. Saopštili su mi da mi je otac te noći pronađen mrtav, četiri kilometra od naše kuće, prema mjestu Čela."

Ipak, Halid nikada nije saznao šta se tačno desilo.

"Imao sam veliko povjerenje u policiju da će odraditi svoj posao i otkriti istinu, ali ništa nisu uradili. Moj otac je umro pod nerazjašnjenim okolnostima, sa samo 50 godina. Vidio sam ga mrtvog, ruke su mu bile polomljene, a tijelo puno modrica i uboda. Postoji više mogućnosti: možda ga je neko udario autom i pobjegao, možda ga je neko izbacio iz vozila... Nažalost, to nikada nećemo saznati. Istraga je obustavljena zbog početka rata i nikada nije nastavljena."

"Za mene je to bio ogroman udarac. Ostao sam bez oca i teško sam se mirio s tim, pogotovo jer nikada nisam saznao istinu. Tog jutra sam želio da ga iznenadim traktorom, a dočekalo me je neprijatno iznenađenje. Za mene je to bio veliki udarac, ostao sam bez oca, i teško sam se mirio sa tom činjenicom, pogotovo što ne znam na koji način je umro."