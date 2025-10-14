logo
Halid Muslimović proglašen krivim: Pjevač bivšoj partnerki nanio tjelesne povrede, prijeti mu kazna zatvora

Autor Ana Živančević
Halid Muslimović moraće da plati kaznu od 1.100 konvertibilnih maraka.

Halid Muslimović proglašen krivim: Pjevač bivšoj partnerki nanio tjelesne povrede, prijeti mu kazna Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Pjevač Halid Muslimović pravosnažno je osuđen u slučaju koji je protiv njega pokrenula Sonja Bašić. Osnovni sud ga je proglasio odgovornim za krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda, a izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1.100 konvertibilnih maraka.

Naime, Sonja Bašić i Halid Muslimović otpočeli su svoju ljubavnu romansu 2015. godine, koja je trajala sve do tog kobnog 27. jula 2018. godine, kada je pjevač fizički nasrnuo na svoju partnerku, nanijevši joj više tjelesnih povreda.

Sonja je tada završila u bolnici, ali je stravično nasilje odmah prijavila policiji u Banja Luci. Njih dvoje su se godinama sudili zbog ovog krivičnog djela, ali i dalje vode parnicu zbog novca koji je Sonja Bašić pozajmljivala pjevaču, a koji joj Halid Muslimović nikada nije vratio.

Presuda

"Odbijaju se, kao neosnovane žalbe branilaca optuženog Halida Muslimovića i potvrđuje presuda Osnovnog suda u Banja Luci.

Obrazloženje

Presudom Osnovnog suda u Banja Luci, optuženi Halid Muslimović oglašen je krivim zbog krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 64/17, 104/18 i 15/51, u daljem tekstu: KZ RS) u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanja sigurnosti iz člana 150. stav 1. KZRS i na osnovu odredbe člana 56. stav 2. tačka 5. KZ RS optuženom je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.100,00 KM, koju je dužan da plati u roku od 90 dana od dana pravosnažnosti pobijane presude. Određeno je da ukoliko optuženi ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ukoliko novčana kazna ne bude naplaćena putem prinudnog izvršenja u roku od jedne godine, sud će doneti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da će se za svakih započetih 50,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora."

Halid Muslimović Sonja Bašić

