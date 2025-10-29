"Njegov život je jeftino prodat": Pevač otkrio šta mu je lekar rekao na sahrani Bešlića, smrt mogla da se spreči?

Halid Muslimović otkrio da je, prema rečima doktora Džajića, smrt Halida Bešlića mogla biti sprečena

Izvor: YouTube/screenshot/Modrica

Legendarni pevač Halid Bešlić ispraćen je 13. oktobra na večni počinak uz ogromno prisustvo javnosti – više od 100.000 ljudi došlo je da mu oda poslednju počast. Iako se mesecima borio za život, njegovi najbliži prijatelji do samog kraja nisu gubili nadu da će uspeti da se oporavi i pobedi bolest.

Pogledajte potresne kadrove sa sahrane pevača:

Međutim, pevač Halid Muslimović sada je, u izjavi za Scandal, rekao da je uveren kako je Bešlićeva smrt mogla biti sprečena, te dodao da mu je i sam lekar potvrdio da je postojao način da se tragedija izbegne.

- Jako mi je žao što je otišao, mogao je biti sa nama još dugo vremena, naročito kada mi je doktor Džajić, jedan njegov prijatelj na komemoraciji rekao da je to moglo biti sprečeno. Rekao mi je "Ovaj život je jeftino prodan". Da je to bilo na vreme sanirano, to su neke sitne stvari... Sada njega nema i to više ne važi, tu su njegove pesme, tu je njegov lik, sećanje na zajedničke koncerte - rekao je Muslimović za Scandal.

Muslimović se osvrnuo i na poslednji razgovor koji je vodio sa Bešlićem.

- Bilo mi je drago što sam ga čuo. Drago mi je i to sam zabeležio. Ja sam njega zvao i uključili smo kamere. Glupo je, čovek leži u bolnici, ja da ga pitam kako si i šta će biti. Okrenuo sam temu i počeo neke gluposti da valjam. To mi je neka jako dobra slika, gde se obojica smejemo maksimalno, kao da nam neko priča neke viceve. Čuvam tu sliku i napraviću sebi da je uokvirim i staviću na neko dobro mesto za sva vremena. Znao sam da je teška situacija, ali sam kontao da medicina može tu nešto napraviti. Dva dana pre sam se čuo sa njegovim sinom Dinom i on je saopštio da je situacija teška. On mi je rekao da neće ovo dugo potrajati, onda sam sve znao, čim dete za oca tako kaže - rekao je Halid Muslimović.



