"Šta sam bogu zgriješila da dobijem ovakvo dijete": Maja Odžaklijevska više nije mogla da se bori, pa donijela odluku

Majinoj njenoj ćerki nije bilo baš najprijatnije kada je čula ovakve povratne informacije, ali to je bila istina.

Izvor: Pink/Printscreen/NovoJutro

Pjevačica Maja Odžaklijevska, koju publika voli još od početka njene karijere, već neko vrijeme živi povučeno, daleko od javnosti. Nakon što se preselila u malu kuću u prirodi, Maja Odžaklijevska posvetila se mirnom životu i svu svoju ljubav usmjerila na svog unuka Luku, kojem je potpuno posvećena.

Ipak, kako je sama jednom prilikom priznala, sve je teže podnosila svakodnevne obaveze i osjećala da gubi snagu, zbog čega je bila primorana da donese tešku odluku – da smjesti unuka u dom gdje će imati potrebnu brigu i podršku.

"Mislim da to nije teška odluka, ali je to užasno teško roditelju, jer moja majka je rekla, 'samo me nemojte davati u starački dom'. Što se mene tiče, ja bih voljela da svoj život završim pored svoje ćerke i unučića, ali ako budem svojoj djeci balast, ja ću svakako da se pomirim sa činjenicom da ću otići u starački dom", poručula je Maja tada.

Nju, kako kaže, to neće toliko zaboljeti, a onda dodaje:

"Međutim to bi bilo isto kao da mene sad pitate, pa dobro kako se sada osjećate s obzirom na to da razmišljate da Luku date u dom". Luka je moj autistični unuk, to većina zna, i zaista razmišljam da Luku dam u dom. Zašto? Pa ne mogu ja da ga dam, Centar za socijalni rad će odlučiti šta će biti sa Lukom, ali je suština da ja sve manje mogu njegovu energiju da udahnem. Nekad ostanem, dobro sam rekla, bez daha. Toliko se uznemirim kad je on uznemiren da ne mogu da udahnem. Ja to sebi ne smijem da dozvolim. Svakim danom kad on ima napad, ja sam jednim korakom bliže zemljici."

"Luka je kod mene proveo osam mjeseci kada je imao dvije i po godine. Kod mene je proveo još četiri godine, ili skoro pet, posle toga kada je majka opet bila u obavezi. Luka je sada dva i po mjeseca kod mene zato što je majka u obavezi. Majka ne razmišlja o tome da li ja mogu ili ne mogu, a mora da razmišlja o tome, jer nije suština izgubiti i dijete i majku, treba sačuvati i jedno i drugo. Ja ću njoj jednog trenutka ipak biti dragocjena što sam uopšte postojala, a za njeno dijete je jako važno da ja još postojim, pa makar uzela to dijete povremeno koliko mogu da izdržim u ovim godinama", otkrila je Maja svojevremeno.

Negiranje njene ćerke je dovelo do toga da je Maja jedan dan kad niko nije znao odvela dijete u Centar za djecu ometenu u razvoju i tamo su odmah posumnjali na autizam, ali po zakonu djetetu ne može da se da dijagnoza prije navršetka njegove pete godine.

"I onda je status quo. Vi sad da čekate dvije i po godine da dijete napuni pet, da biste počeli nekako da reagujete."

Vidi opis "Šta sam bogu zgriješila da dobijem ovakvo dijete": Maja Odžaklijevska više nije mogla da se bori, pa donijela odluku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Printskrin/kaosavnormalansvet Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Printscreen/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal Br. slika: 8 8 / 8

Ističe da je tada znala sve što sada zna, vjeruje da bio Luka do sada postao verbalan pošto trenutno jedino zna da kaže svoje ime.

"I to sam se molila Bogu da dijete nauči da ako ga neko zaustavi na ulici i pita kako se zove, bar da kaže svoje ime. Eto, da bar ima neku smjernicu ako negdje zaluta", kaže Maja i otkriva kako su sa Lukom komunicirali dok su čekali na dijagnozu.

"Možda će ovo sada zvučati prepotentno, nisam ja Lukin lijek. Nisam ja Lukin psiholog. Samo sam baka koja ga bezgranično voli. Svu tu ljubav koju posjedujem ja sam kanalisala prema Luki, i tako je on postajao mekši, otvoreniji. Evo sad je proveo deset mjeseci sa majkom, on se vratio unazađen, po mojim kriterijumima, ali, da ne budem pogrešno shvaćena, i prema kriterijumima njegove učiteljice u školi, njegovih ostalih nastavnika.

Njenoj ćerki nije bilo baš najprijatnije kada čuje ovakve povratne informacije.

"Pa naravno, a onda me ćerka optužuje kako ja izmišljam priče, a ja ne izmišljam nikakve priče. Na kraju krajeva ja sam okružena ljudima, prijateljima, koji vide i progres i nazadovanje Lukino", kaže, ali ističe i sledeće:

"Razumijem je. Ona je meni u jednom trenutku rekla, 'Šta sam ja Bogu zgriješila da dobijem ovakvo dijete'", ispričala je Maja svojevremeno za Blic.