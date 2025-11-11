Pojavila se na događaju u Beogradu i sve je stalo: Ana Ivanović iskeširala bogatstvo, evo šta je u pitanju

Ana Ivanović pojavila se na jednom događaju i privukla veliku pažnju.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Teniserka Ana Ivanović doputovala je u Beograd povodom promocije jednog poznatog brenda i tom prilikom još jednom pokazala svoj besprekoran stil.

Na događaju je blistala u elegantnom izdanju, ali je jedan luksuzni detalj privukao svu pažnju – sat vrijedan 20.000 eura. Fotografija bivše teniserke izazvala je pravu pravu buru na društvenim mrežama.

"Ana Ivanović je u Beogradu i na ruci nosi "Rolex Yacht-Master" ref. 268655 u roze zlatu prečnika 37mm i na "Oysterflex" kaišu. Ovaj ronilački sat u zlatu je posve elegantan, ali sa dozom sportskog u sebi, a prije svega zahvaljujući crnom ronilačkom bezelu i vodootpornošću od 100m. Cijena ovog časovnika na tržištu dostiže 20.000 eura",navedeno je u objavi.

Profitira nakon razvoda

Bivša teniserka Ana Ivanović je još prije braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, od kog se nedavno razvela, uložila ogromnu sumu novca u privatan biznis koji je razvila u Krčedinu.

Naime, kako se pisalo, Ana Ivanović je tada u biznis uložila čak šest miliona eura. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije prije braka s fudbalerom.