Ana Ivanović se oglasila i otkrila lokacija, a priznala je i da je u dobrom raspoloženju.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Bivša teniserka Ana Ivanović danas je stigla u Beograd, a svojim pratiocima otkrila je da je posebno srećna zbog povratka u rodni grad.

Ana je na Instagramu objavila fotografiju iz automobila, gdje je blistala u elegantnom izdanju – nosila je odijelo u svjetlim tonovima, krem bluzu i zlatni nakit koji je savršeno upotpunio njen izgled.

Na licu joj se vidi širok osmijeh, a uz fotografiju je poručila:

"Tako sam uzbuđena zbog dana u Beogradu", napisala je Ana Ivanović.

Ana Ivanović stigla u Beograd

Izvor: Instagram/printscreen/anaivanovic

Razvela se od Bastijana

Ana Ivanović se nedavno i zvanično razvela Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina i sa kojim ima troje djece.

Vidi opis Ana Ivanović ne krije sreću zbog povratka u Beograd: Fotka iz kola usijala mreže, teniserka blista (Foto) Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika", a par se povodom svega nije oglašavao.