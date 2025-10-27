logo
Ana Ivanović ne krije sreću zbog povratka u Beograd: Fotka iz kola usijala mreže, teniserka blista (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Ana Ivanović se oglasila i otkrila lokacija, a priznala je i da je u dobrom raspoloženju.

Ana Ivanović ne krije sreću zbog povratka u Beograd Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Bivša teniserka Ana Ivanović danas je stigla u Beograd, a svojim pratiocima otkrila je da je posebno srećna zbog povratka u rodni grad.

Ana je na Instagramu objavila fotografiju iz automobila, gdje je blistala u elegantnom izdanju – nosila je odijelo u svjetlim tonovima, krem bluzu i zlatni nakit koji je savršeno upotpunio njen izgled.

Na licu joj se vidi širok osmijeh, a uz fotografiju je poručila:

"Tako sam uzbuđena zbog dana u Beogradu", napisala je Ana Ivanović.

Ana Ivanović stigla u Beograd
Izvor: Instagram/printscreen/anaivanovic

Razvela se od Bastijana

Ana Ivanović se nedavno i zvanično razvela Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina i sa kojim ima troje djece. 

Advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika", a par se povodom svega nije oglašavao.

