"Žena je glava porodice, ona gradi dom": Tamara Milutinović o porodici, priznala da je srećna što ćerka nije na nju

Pjevačica Tamara Milutinović danas je prisustvovala 2. rođendanu sina njenog kolege Ljube Perućice.

Pjevač Ljuba Perućica danas je sa suprugom Katarinom Kolozeus organizovao proslavu 2. rođendana sina Alekseja, kojem je prisustvovala i njegova koleginica Tamara Milutinović.

Pjevačica je na samom početku progovorila o svojoj ćerki:

"Ja sam danas sama, ona je navikla da mama skače sa njom po igraonici, što danas nije slučaj. Ja sam kad sam bila mala bila jako druželjubiva, ali sam i pravila probleme, jer sam bila svojeglava, puna adrenalina, kao mala sam već vozila motore. Sa 12 godina sam slomila nos, u Turskoj su me operisali. Koliko primijećujem ćerka hvala Bogu nije na mene", rekla je Tamara, pa se osvrnula na karijeru.

"Ja nisam radila obrade pjesama. Usudila bih se da pitam za to bilo kog producenta, ali bih pitala i pjevača da li mu smeta. Nikada nisam pristajala da radim bilo šta namenski i da sebe ponižavam zarad neke reklame".

Pjevačica se potom osvrnula na ulogu žene u porodici i spomenula kolegu Uroša Živkovića sa kojim je jako dobar prijatelj:

"On je otac koji umije i da skuva i pričuva svoje dijete da bi se njegova žena odmorila i opustila. Zna se šta je majka i šta je žena, ona treba da čuva kuću, da gradi dom, jer je ona glava porodice".

