"Velike zvezde stavljaju bakšiš u džep": Naša pevačica otvoreno o sukobima na estradi

Autor Ana Živančević
0

Tamara Milutinović govorila je o svojim kolegama sa estrade.

"Velike zvezde stavljaju bakšiš u džep": Naša pevačica otvoreno o sukobima na estradi Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Tamara Milutinović otvoreno je govorila o svojim kolegama sa estrade. Ona se posebno osvrnula na Katarinu Grujić, pa se dotakla i bakšiša. Ona je istakla da je ratovi među pevačima ne zanimaju.

"Nažalost, u ovom poslu svi jedva čekaju da ti kažu šta je neko negde rekao. Ja se time ne bavim, ne zanima me da li nekome smetam, ja se radujem svačijem uspehom. Ratova na estradi je uvek bilo, ja nisam taj tip, ne kačim se ni sa kim", rekla je Tamara za Blic.

Ona je navela i ko je za nju fejk na estradi.

"Ne bih to nazvala fejk, ali moja Kaća (Grujić), je takav jedan brat, prijatelj, dobar čovek, a pred kamerama mi često izgleda previše nadmena, a nije. Često joj to kažem, da izgleda nadmeno."

Tamara je otkrila da je prisustvovala situaciji kada neko od kolega sebi stavi bakšiš u džep.

"Jeste, toga, uvek ima. Ali zna se kako mi pevači pričamo o tim ljudima. Nisam prišla nikad da im kažem, ako njih nije sramota, da se gledamo u oči i to to radiš. Svako odlučuje i bira za sebe. Ja uvek imam svoj bend sa sobom, često sam plaćena fiksno, a kada dobijem bakšiš, samo ga prosledim dalje, ne bavim se time. A retko kada imam i to da uzimam bakšiš", rekla je ona i navela da su neki od njih velika imena:

"Jesu, prihvaćeni su, među njima i velikih zvezda, pa ih i poštujemo. Tu mora da postoji poštovanje. Svako odlučuje ko će šta u životu da radi. Neće mene to ništa oštetiti u životu. Ne smeta mi, ne opterećuje me", rekla je Tamara.

Pogledajte fotografije Tamare Milutinović:

