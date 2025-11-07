logo
"Sve što nije tvoje, nije tvoje": Bekvalčeva brutalno uzvratila Karleuši zbog riječi da je pjesma "Mama" pisana za nju

Autor Jelena Sitarica
0

Nataša Bekvalac je imala jasan stav kada je riječ o nosećoj pjesmi sa njenog albuma, ne želeći previše da polemiše.

Bekvalčeva brutalno uzvratila Karleuši Izvor: MONDO / Matija Popović

Popularna pnevačica Nataša Bekvalac sinoć je ukrala sve poglede na jednom prestižnom događaju u Beogradu. Nataša se na crvenom tepihu pojavila u moćnom crnom izdanju sa zanimljivim plaštom, zbog čega je bila u centru pažnje.

Pogledajte kako je izgledala:

Ona je dala i kratku izjavu za medije, a posebno se osvrnula na komentar Karleuše da je noseća pnesma sa njenog novog albuma "Mama" zapravo pisana za Jelenu i njenu pokojnu majku Divnu.

Međutim, Nataša je oštro reagovala na ove navode:

- Ne bih se bavila time, to je pitanje za Nadicu. Mislim da sve što je tvoje dođe ti, a sve što nije tvoje, nije tvoje i to je sve - rekla je kratko Nataša Bekvalac za Srbija Showbizz.

Posluštajte i šta je sve ispričala Nataša o svom novom albumu:

Pogledajte

03:05
Nataša Bekvalac o novom albumu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Inače, jedan od zanimljivih trenutaka u toku večeri bio je nastup "novosadske barbike" i Vlada Georgieva sa kojim su je nekada povezivali. 

Njih dvoje su se najprjne zaglili, a potom su pnevali zajedno dovevši atmosferu do usijanja.

Pogledajte:

