Tea Tairović s maramicom preko usta užurbano napustila aerodrom: Muž je ne pušta, prošla pored svih bez riječi

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Tea Tairović danas je užurbano napustila aerodrom Nikola Tesla u Beogradu

Tea Tairović s maramicom preko usta užurbano napustila aerodrom Izvor: Instagram / tea_tairovic

Tea Tairović i njen muž Ivan Vardaj hitno su napustili aerodrom i uputili se u nepoznatom pravcu. Pjevačica je stigla sa nastupa i sve vrijeme je držala maramicu preko nosa.

Teu i njen suprug su užurbano napustili zgradu "Aerodroma Nikola Tesla". Dok je pjevačica išla ka automobilu sve vrijeme je držala maramicu na nosu, te nije poznato da li je imala neku povredu.

Njen suprug Ivan Vardaj je sve vrijeme išao pored pjevačice i grlio je. Užurbano su išli ka automobilu, on je spakovao kofere i otišli u nepoznatom pravcu.

