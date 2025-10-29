Teu Tairović rasplakali su u Skoplju: Pjevačica se slomila kad ih je ugledala, nije mogla da sakrije emocije

Tea nije mogla, a da emotivno ne reaguje na veliko iznenađenje koje su joj priredili.

Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic

Tea Tairović danas je održala konferenciju povodom velikog koncerta koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski" u Skoplju.

Nakon godinu dana od poslednjeg spektakla koji je održala na pomenutom mjestu, Tea ponovo rasprodaje koncert, za koji se traži karta više.

Pjevačica je u Skoplje došla dan ranije sa suprugom Ivanom kako bi uživala i odmorila se pred ovaj važan događaj, a pred makedonskim i srpskom medijima otkrila je kako se priprema i kakav spektakl može da se očekuje.

"Dobar dan svima. Osjećam se lijepo uvjek kad dođem u Skoplje. Ponoviću, ovo je moja druga kuća. Treći put imam koncert, pripremam se. Imam veću odgovornost", rekla je Tea, koja je u pripremama drugog dijela albuma "Aska".

"Trenutno se pripremam kondiciono najviše. Uvela sam neke novine što se tiče performansa. Biće zaista zahtjevnije nego ikad. Pripremam i drugi dio albuma "Aska" tako da ova dva mjeseca je žestoko. Nadam se da ću moći da nadmašim prethodni koncert. Makedonska publika je srčana i vatrena kao i ja, to je uzajamna energija."

Teu je iznenadilo nekoliko najvatrenijih fanova iz Makedonije sa poklonima, a taj lijep gest ju je oduševio te je uslijedilo fotografisanje i potpisivanje autograma. Pjevačici je ovo izmamilo i smijeh i suze.