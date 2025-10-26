Tea Tairović prvi put o skandalu sa kumom: Evo šta je rekla o prekidu dugogodišnje saradnje

Tea Tairović prokomentarisala je svog kuma i nekadašnjeg saradnika.

Pjevačica Tea Tairović prije mjesec dana prekinula je saradnju sa svojim kumom, koji joj je bio i koreograf. Prema domaćim medijima, problem je nastao zbog honorara plesača, novac koji je Tea davala kum za njih nije u potpunosti stigao do plesača. Pjevačica se sada oglasila povodom ove situacije.

Tea je usnimljena na beogradskom aerodromu u pratnji svog supruga Ivana.

"Bila sam bolesna dvije nedelje, baš sam teško to podnijela al sad sam dobro. Nastupala sam, moram...to je posao", istakla je ona i prokomentarisala svog kuma:

"Prošlo...Nek su svi živi i zdravi", rekla je kratko pjevačica.

"Isplaćivao 100 eura, ostalo gurao u džep"

Podsjetimo, izvor blizak pjevačici otkrio je kako je tačno prevarena.

"Tea je slijepo vjerovala Aci. Ona je njega mnogo voljela i ovo saznanje joj je baš teško palo. Bila mu je kuma na vjenčanju. Ej kuma! Onda vam je jasno koliko ga je volela i poštovala. On ju je, otkako je počeo da sarađuje s njom, potkradao od prvog trenutka, znači godinama. Tad su plesači koštali manje nego danas, pa je, da ne bude sad da govorim tačan iznos, ali angažman plesača po spotu bio je tada oko 150 eura, a Aca je plesačima davao po 50, eventualno 60 evra. Ako uzmemo u obzir koliko se plesača nađe s Teom na bini ili u spotu, već tu vidimo koliko je on novca sebi stavljao u džep. Zamislite kako je sada kada plesači naplaćuju i od 300 do 500 eura. Aca je njima isplaćivao po 100, 150 eura, a ostalo je gurao u džep. Verujući svom saradniku, a i kumu, Tea nije uopšte vodila računa o isplatama, sve donedavno", rekao je izvor za Kurir i dodao:

"Znate da priprema album, a da u međuvremenu radi i koncerte. Stalno je s plesačima i u poslu. U nekom momentu čula je da kruže priče kako malo plaća plesače. Ovo ju je potpuno zbunilo jer je svjesna da je možda i više novca davala plesačima nego njene koleginice, baš zbog toga što zna koliko je to težak posao, a do nje je došla priča da ih ne plaća dovoljno. U razgovoru s jednim od plesača saznala je koje iznose su dobijali i ostale je šokirana. Zamislite da ona, koja toliko vodi računa o svakom svom pojavljivanju, koncertu i pesmama, doživi ovakvu bruku i da se tako priča o njoj, a da nije kriva. Kad je došla sebi, pozvala ga je i rekla mu da je saradnja prekinuta tog trenutka i da ne postoje šanse da se ikad njena odluka promeni".