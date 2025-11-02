logo
"Kakav je ovo način, ako odlučiš da nastaviš": Hitna reakcija Tee Tairović, ovakvu je nikada nismo vidjeli

Autor Đorđe Milošević
0

Tea nije prva javna ličnosti koja se našla u ovakvom situaciji.

"Kakav je ovo način, ako odlučiš da nastaviš": Hitna reakcija Tee Tairović, ovakvu je nikada nismo v Izvor: Tiktok/printscreen/tea_tairovich

Pjevačica Tea Tairović nije ostala imuna na jednog fana koji je kreirao stranicu na društvenoj mreži Tiktok, posvećenu upravo pjevačici.

Ništa to ne bi bilo sporno da pomenuta osoba nije pisala pogrdne komentare, a kako je i sama Tea otkrila, budući da je bila prinuđena da reaguje, u jednom trenutku je nepoznata osoba počela da se i predstavlja kao ona.

"Dobro jutro. Vidim da vodiš fan stranicu o meni, vidim da već počinjes da se predstavljaš kao ja, što manje više možda i nije okej. Savjetovala bih ti da to ne radiš, ali ako se odlučiš da nastaviš, molim te nemoj se ovako izražavati. Kakav je ovo način, nikada ne bih ovo izgovorila i napisala, ne znam ni šta ovo znači", odmah je reagovao Tea i obratila se fanu.

Nije poznato šta je fan na pomenutoj stranici pisao, izgovarao ili komentarisao o drugima, ali vjerujemo da pjevačicu dosta poremetilo, budući da su se nizali komentari da Teu nikada nisu vidjeli ovakvu.

Tea nije prva

Podsjetimo, Tea nije prva javna ličnosti koja se našla u ovakvoj situaciji. Mnogima su pokušali da ukradu identitet predstavljajući se na mrežama kao oni, psovali u njihovo ime, a pojedine firme su išle toliko daleko da su čak krale i lik pojedinih pjevačica zbog reklame i popularnosti.

Tea Tairović pjevačica

