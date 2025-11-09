Pukla vijest da je vjerenik dobio diJete s drugom, ona krišom došla u Beograd

Melina Džinović se na jednom Beogradskom događaju pojavila s drugaricom, evo kako je izgledala i šta je radila

Izvor: Kurir/Instagram/hammelofficial

Melina Džinović je za samo nekoliko nedelja uspjela da uzburka javnost u Srbiji. Verila se za bogataša iz Monaka, navodno dobila vilu od njega na poklon, a onda je kao bomba odjeknula vijest da je vjerenik dobio dijete s drugom ženom.

Dok javnost raspreda o svemu što se dešava u životu bivše žene Harisa Džinovića, ona je spakovala kofere i tajno posjetila Beograd.

Melina je sa prijateljicom prisustvovala koncertu Emine Jahović, u petak u beogradskom Sava centru! Pokušala da se sakrije od svih medijskih ekipa i foto-reportera, ali je paparaco Kurira uspio da je uslika u loži s prijateljicom.

Modna dizajnerka, koja sada živi u Monte Karlu, odlično se provela, a kako bi sakrila svoj tajni boravak u Beogradu, iz Plave dvorane je izašla prije kraja koncerta i odmah se uputila u nepoznatom pravcu.

