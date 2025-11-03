"Melina ima oženjenog ljubavnika, zataškavaju stvari": Voditelj javno udario na cijelu porodicu Džinović

Melina svoj emotivan život vješto krije, što je pokrenulo dodatne spekulacije.

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović vjerila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, ali u tu informaciju ne vjeruju baš svi sa javne scene.

Jedan od njih je i voditelj Milan Milošević, koji smatra da porodica Džinović Melininom udajom samo prikriva mnogo veći skandal.

"Pusti me tih priča, ja mislim da se tu mnogo stvari zataškalo, stavljaju se neke priče koje nemaju veze sa životom. Čuo sam da nema bogatog vjerenika nego ljubavnika koji je oženjen. Mislim da se zataškavaju neke stvari, a on se pogubio, ne zna da li da priča o Melini ili ćerki. Najbolje je da ćuti, o njegovoj muzici se ne priča. Mislim da je doživio da niko ne priča o pjesmama, nego o ćerki", rekao je Milan u "Vikend Premijeri".

Melinin vjerenik prije 4 mjeseca dobio dijete

Kako saznaju domaći mediji, partner Meline Džinović prije samo četiri mjeseca je dobio dijete. Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom, a izvor je otkrio detalje.