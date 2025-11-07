Edita prvi put pokazala dečka: Ne skida pogled sa pjevačice u provokativnom izdanju

Edita Aradinović ne krije koliko je zaljubljena.

Na večerašnjem koncertu Emine Jahović u Beogradu, pažnju publike osim same pjevačice privukla je i Edita Aradinović, koja se pojavila u pratnji svog partnera.

Pogledajte fotogradije Edite i njenog dečka:

Pjevačica je izazvala pravu pometnju svojim smjelim stajlingom, u kratkoj haljini koja je istakla njenu figuru, ali i činjenicom da je po prvi put javno pokazala svog izabranika.

"Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam, kad bude bilo vrijedno pomena, ja ću pričati, pokazati ga. Ne krijem", rekla je Edita.

Pogledajte 00:50 Edita Aradinovic pokazala decka na koncertu Emine Jahovic

Njih dvoje nisu skidali poglede jedno sa drugog, a svima prisutnima je bilo jasno da su veoma zaljubljeni.