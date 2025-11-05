"Nije baš sjajno": Bosanac progovorio o Džidži, pjevačica teško podnosi trudnoću

Poznati muzičar prokomentarisao je ćerkinu trudnoću.

Izvor: TV Pink

Dragan Stojković Bosanac govorio je o svojoj ćerki Aleksandri pred snimanje "Pinkovih zvezda". Nedavno se pojavila informacija da je Džidža u drugom stanju, a ponosni Dragan ne krije radost što će postati deda.

On je upitan kako Aleksandra podnosi trudnoću.

"Nije baš sjajno, ali biće dobro", rekao je Bosanac.

Podsetimo, Aleksandra Stojković je u blagoslovenom stanju sa svojim partnerom Milanom Obradovićem, sa kojim je već neko vrijeme u vezi. Njih dvoje su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Pjevačica je nedavno otkrila da su njeni roditelji lijepo prihvatili vijest o trudnoći.