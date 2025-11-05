Pričali su da je zbog zastave Bugarske prekinut nastup: Novi snimak s Cecinog koncerta u Makedoniji otkrio istinu

Svetlana Ceca Ražnatović održala je 31. oktobra koncert u Velesu, a sada se pojavio snimak koji je otkrio pravu istinu o završetku ovog koncerta.

Svetlana Ceca Ražnatović doživjela je neprijatnost tokom koncerta u Velesu, Sjevernoj Makedoniji, kada je greškom podigla bugarsku zastavu koju joj je neko iz publike dao.

Nakon što je isplivala ova vijest, Ceca je burno reagovala pred srpskim novinarima koji su je pitali za detalje, te ih posavjetovala da bolje istraže.

Iako su se pojavile priče da je Cecin koncert prekinut zbog zastave Bugarske, sada je isplivao snimak koji dokazuje suprotno.

Prva dama balkanske muzičke scene demantovala je juče da je pre vremena morala završiti koncert u Velesu, a evo i video dokaza!#Ceca#Veles#Makedonijapic.twitter.com/tM2kJpaG0H — Ceca Press (@PressCeca)November 4, 2025

Ceca je nastup održala do kraja, a Makedonci su je pozdravili jakim aplauzom.

Ceca: "Plasirane su laži"

Podsjetimo, Ceci su tokom nastupa iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske što je na mrežama izazvalo različite reakcije.

"Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpjevala sam preko dva i po sata mislim, čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na konto toga i to je riješeno", objasnila je i dodala:

"Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se desilo, ljudi? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vrijeđaju ljude, vrijeđaju svoje kolege..."

"Žao mi je ako sam nekoga uvrijedila"

Ceca je istakla i da joj nije bila namjera nikoga da uvrijedi.

"Nije strano da uvijek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pjesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio – to mi zaista nije bila namjera, a posebno ne da povrijedim ili uvrijedim domaćine. Vjerujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelijepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili. Imali smo koncert."

