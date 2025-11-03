"Plasirane su laži da sam nasilno skinuta s bine": Ceca besnela pred snimanje ZG nakon drame sa zastavom

Svetlana Ceca Ražnatović pristigla je na snimanje nove emisije "Zvezda Granda", ali nije bila nimalo u dobrom raspoloženju nakon skandala u Makedoniji

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović pre par dana održala je koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži. Međutim, nakon što joj je neko iz publike pružio bugarsku zastavu, pevačica se istom ogrnula.

Ovaj gest izazvao je podeljene reakcije publike – dok su jedni burno aplaudirali, drugi su ostali zatečeni ovim potezom, a kako su domaći mediji isprva pisali, pevačica je bila primorana zbog glasnog negodovanja da siđe sa bine, iako je malo potom, nakon što je ostavila zastavu, nastavila koncert.

Pogledajte sporne kadrove iz Makedonije:

Pevačica je sada došla na snimanje emisije "Zvezda Granda", a iako je isprva bila nasmejana, raspoloženje se brzo promenilo nakon što su je novinari pitali da prokomentariše dešavanja iz Velesa.

"Jeste vi novinari? Što niste istražili", besno je odbrusila pevačica na postavljeno pitanje, a potom je besno dodala:

"Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sa prisilno spuštena sa bine! Je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata... mislim, čast izuzecima, a ima i onih koji su plasirali te budalaštine", nastavila je Ceca.

Izvor: MONDO

"Jeste, desila se ta situacija, ja sam već dala izjavu na tu temu, i to je rešeno. Ima gorih afera za koje niste smarali moje kolege", besno je odgovorila Ceca.

Izvor: MONDO

"Ja trajem 40 godina. Ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a ne nešto drugo, vi ste fanovski ponašate, to je sramota!", zaključila je pevačica na kraju.

Poslušajte šta je sve Ceca rekla pred MONDO kamerama: