Kim Kardašijan otkriva da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga: Za sve krivi stres zbog razvoda od Kanjea

Kim je rekla da su joj ljekari saopštili da je "stres" mogao da izazove aneurizmu. Dodala je i da krivi svoj buran razvod od bivšeg supruga Kanjea Vesta.

Izvor: Hulu TV0/Printscreen/Instagram/Printscreen/kimkardashian

Kim Kardašijan (45) je u prvoj epizodi sedme sezone rijalitija "The Kardashians" otkrila da joj je dijagnostikovana aneurizma na mozgu.

Majka četvoro djece rekla je da su joj lekari rekli da je "stres" mogao da izazove aneurizmu. Dodala je i da za dijagnozu krivi svoj buran razvod od bivšeg supruga Kanjea Vesta, piše People.

Kim Kardašijan otkrivena aneurizma na mozgu Izvor: Youtube / TODAY

Osnivačica brenda SKIMS, Kim Kardašijan, u drugim snimcima vidi se kako plače jer ima poteškoća sa dijelom ispita za advokaturu. Međutim, nakon što je otkrila da joj je dijagnostikovana aneurizma, snimak prelazi na emotivan trenutak u kojem Kim govori o svom razvodu od bivšeg supruga Kanjea Je Vesta, oca njeno četvoro djece.

"Srećna sam što je gotovo", rekla je. "Moj bivši će biti dio mog života bez obzira na sve. Imamo četvoro djece zajedno." Kasnije se vidi kako sjedi za stolom i kaže: "Sinoć sam bila kao - 'Zašto se, dođavola, ovo dešava?'"

Izvor: Youtube printscreen / Keeping up with the Kardashians

Prema podacima Mayo klinike, aneurizma mozga je "izbočina ili balonasto proširenje krvnog suda u mozgu". Postoji više tipova aneurizmi različite težine, a opisane su kao "česte", piše People.

"Ako aneurizma na mozgu procuri ili pukne, izaziva krvarenje u mozgu, poznato kao hemoragijski moždani udar", dodaje klinika. "Aneurizme na mozgu su česte, ali većina nije ozbiljna, naročito ako su male. Većina aneurizmi nikada ne pukne."

Kim već dugo otvoreno govori o svojim teškoćama sa Kanjeom u rijalitiju. U prvoj epizodi sedme sezone "The Kardashians", otkrila je da joj se kožno oboljenje - psorijaza, ponovo pojavilo zbog stresa.

"Nisam imala psorijazu otkako sam se razvela, a sada se ponovo vratila", priznala je, dodajući da se u poslednje vrjeme osjeća "prilično na iskušenju" zbog Vesta, za koga se udala 2014. godine, a razvela 2021.

"Mislim, psorijaza mi se opet pojavila", rekla je, objašnjavajući kako se osjeća. "Osjećam veći stres, vjerovatno zato što sam morala izuzetno da zaštitim ono što treba da zaštitim."

Pogledajte njene slike:

Kim je dodala da je posebno fokusirana na zaštitu njihove djece - Nort (12), Sejnta (9), Čikago (7) i Psalma (6) - otkrivši da je nedavno jedno od njih čulo za neke postupke svog oca.



