Gdje je muškarac iz eksplicitnog snimka Kim Kardašijan? Odrekle ga se majka i sestra, plakao u intervju (Video)

Kim Kardašijan, koja danas proslavlja 45. rođendan, 2003. godine se našla u centru skandala, kada je njen eksplicitni video sa tadašnjim dečkom ugledao svjetlost dana.
Pre više od 20 godina, javnost je bila u prilici da gleda video tadašnje prijateljice Paris Hilton, lepu Kim Kardašijan, u strastvenom zanosu sa tadašnjim dečkom Rej Džejem.
Ostalo znate - Kim je "preko noći" postala zvezda i, navodno zahvaljujući majci, dobila svoj rijaliti "Keeping up with Kardashians" koji je proslavio celu porodicu i od njih napravio milionere i milijardere.
A, gde je muškarac iz snimka?
Rej Džej je aktivan na društvenim mrežama, bavi se muzikom i voditelj je jednog šou programa, a tokom godina je u brojnim intervjuima isticao da je Kris Džener "unovčila eksplicitni video". Komentarisao je bivšu devojku i njenog bivšeg muža Kanijea Vesta, čak snimio i pesmu o njima, a ima je i problema sa zakonom.
Bio je privođen zbog vandalizma, a potom se opirao hapšenju i navodno pljunuo policajaca. Pušten je uz kauciju.
Nedavno je u jednom intervjuu i zaplakao - voditeljka ga je pitala da li je istina da je zbog svih problema majka prekinula svaki kontakt sa njim, kao i sestra, pevačica Brendi.
"Namerno si objavila video"
Rej Džej je pre tri godine, u eksplozivnom postu na Instagramu otkrio da snimak iz 2003. godine nije slučajno procurio na Internet već ga je Kris Džener, majka Kim Kardašijan, sama odnela u firmu koja se bavi industrijom za odrasle.
Razlog zašto je tada reagovao su burne svađe Dženerove sa bivšim zetom Kanijeom Vestom.
"A, majka Kris", počeo je Rej Džej u svojoj objavi na Instagramu. "Lažeš o meni i dalje zbog svoje koristi. Ti si ta koja me je upoznala sa Stivom Hiršom", napisao je Rej govoreći o predsedniku kompanije koja je ekskluzivno objavila snimak Kim Kardašijan iz spavaće sobe.
Rej je potom nastavio: "Ti si ta koja je sve isplanirala, sve zbog tvoje porodice, a pritom si uništila moju. Misliš da se druge majke ne stresiraju? Ti si posebna? Znam da je ovo stara priča i gadi mi se, ali Bog me čuva".