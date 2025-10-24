logo
Janu zvale kolege sa estrade zbog skandala sa ćerkom: Pjevačica prvi put o drami i riječima koje je izgovorila

Janu zvale kolege sa estrade zbog skandala sa ćerkom: Pjevačica prvi put o drami i riječima koje je izgovorila

Autor Đorđe Milošević
Janu je pomenuta situacija veoma potresla, a sada je progovorila o detaljima nakon iste.

Janu zvale kolege sa estrade zbog skandala sa ćerkom: Pjevačica prvi put o drami i riječima koje je Izvor: MONDO

Danima se pričalo o neprijatnoj situaciji koji se desila na 18. rođendanu sina Viki Miljković, a glavne akterke bile su Jana Todorović i njena ćerka Kristina. 

Folkerka se sinoć pojavila na jednom nastupu u Beogradu, gde se dotakla pomenute drame sa naslednicom, kad ju je nakon nekoliko čašica pića pred kamerama "spustila" rekavši joj da "nikako nije za kamere" i da joj je to "poslednji intervju u životu".

"Popila sam ja i na nedavnom venčanju kod Uroša Živkovića. Eto, ja sve kažem... (smijeh) Sve što se dešavalo sa mnom i ćerkom, po TikToku klipovi. Neću da ljudi misle da sam mislila nešto loše ćerki, meni je to izletjelo. Nisam loša majka, ali dobro, to je prošlo. Pitate da li je Kristina dobila stan u Dubaiju? Neću da pričam o tome. Vidjećemo", rekla je Jana za domaće medije.

Jani su čak pisale i kolege sa estrade:

"Dobila sam podršku od Ćane, Nadice Ademov, Seke Aleksić. Seka mi je rekla da se smijala, da je deset puta gledala snimak i da umire, da to liči na mene."

"Zla majka, ljubomorna na ćerku"

Jana se veoma potresla zbog svega, jer ističe da ona nije takva i da je ćerki velika podrška.

"Nije mi bilo svejedno, trudim se uvijek da ne napravim nijednu grešku, bilo mi je krivo. Kažu da sam zla majka, da sam ljubomorna na svoje dijete... To nijedna osoba normalna ne može da pomisli. Kristinini drugari su se smijali, jer znaju istinu. Moj suprug kako je reagovao? On je ozbiljan car. Kristina hoće da se snima, ona je rođena za kamere (smijeh) Kristina je svjesna koliko je majka voli", rekla je potom pjevačica za "Srbija_showbizz".

