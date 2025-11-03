"Imao sam utisak da će večno biti u tom obliku": Keba se slomio zbog smrti kolege, pa podržao Cecu nakon skandala

Dragan Kojić Keba pristigao je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda", a pred MONDO kamerama dotao se aktuelnih tema.

Izvor: MONDO

Dragan Kojić Keba je stigao na snimanje "Zvezda Granda", a uprkos što mu je ruka zavijena nakon ujeda maltezera, pevač nije skrivao dobro raspoloženje.

On je za MONDO prokomentarisao skandal koleginice iz žirija nakon što se na koncertu u Makedoniji ogrnula bugarskom zastavom.

Podsetite se kako je sve izgledalo:

Keba je na početku istakao da je muzika nešto što povezuje:

"Moja politika je muzika, i siguran sam je to tako i kod Cece. Muzika je zastava koja spaja ljude i nikada ne razdvaja, kako kod mene, tako i kod Cece i svakog drugog umetnika", rekao je Keba na početku za MONDO, i dodao:

"Nemam nikakve predrasude ko je ko, odakle je, ko je lep, ružan, nizak, žensko, muško... ako je došao da me sluša, ja mu dajem sve od sebe i to je ta misija".

Poslušajte i šta je Keba rekao povodom smrti kolege muzičara iz "Slatkog greha".

Podsetimo, Ljubiša Marković Frenki, jedan od osnivača "Slatkog greha" zajedno sa Sašom Popovićem, preminuo je danas, a kolege se emotivnim rečima opraštaju od njega.

Izvor: screenshot

Keba nije krio da ga je vest potresla:

"Imao sam utisak kad god ga vidim da će večno biti u tom obliku. Energiju je imao... doduše, nisam ga video jedno godinu i po dana, svašta može da se desi za to vreme", započeo je pevač.

"A i bio je veliki umetnik, veliki čovek, njegova ćerka isto lepo peva, čuo sam i iskreno mi je žao. Ima on više života, nije to uteha, nego je stvarno je tako", zaključio je Keba.