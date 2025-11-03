"Čuli smo se, Ceca se potresla": Đorđe David otkrio u kakvom je stanju Ražnatovićka nakon skandala u Makedoniji

Đorđe David pristigao je na snimanje nove emisije "Zvezda Granda", a odgovarajući na pitanja novinara dotakao se i kako se njegova koleginica iz žirija oseća nakon skandala u Makedoniji.

Rok pevač i član žirija "Zvezda Granda", Đorđe David, među prvima je pristigao na snimanje nove emisije, a za MONDO je prokomentarisao skandal koji je izbio nakon što je Ceca na nedavnom koncertu u Makedoniji podigla bugarsku zastavu.

"Ja se sa Cecom čujem dva puta dnevno", započeo je pevač za MONDO. Na pitanje da li misli da je nameštaljka, odnosno da su pevačici podmetnuli zastavi, pevač je odmah stao u odbranu pevačice.

"Nije nameštaljka, Ceca je neko ko ima veliko srce, i ko nema u sebi priču - voditi računa o politici okolnih zemalja. Ona je reagovala srcem. Ja samo apelujem na zdrave glave, na ljude, da shvate da je Ceca, zajedno sa mnom, neko ko se najviše zalaže za ovu decu ovde u takmičenju koja su iz Makedonije, što je to već dovoljan pokazatelj kakav je njen odnos prema Makedoniji", rekao je David.

Đorđe David ističe da ne želi nikoga da pravda, kao i da je on sam upoznat sa situcijom na jugu, kao i da misli da je svemu prethodila tenzija zbog drugog kruga izbora.

"Ja to mogu da razumem, ali ljudi, šta treba ja da pričam kakac je odnos Ceci prema svim narodima". On je dodao i da se Ceca jako potresla.

