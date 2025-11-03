Milomir Marić i Katarina prvi put na novoj televiziji: Ona doživela peh uživo, sve vreme joj suknjica pravila problem

Milomir Marić i Katarina prvi put su se pojavili na novoj televiziji, a gledaocima nije promakla jedna stvar

Izvor: TSmedia

Novinar i voditelj Milomir Marić, nakon 18 godina provedenih na televiziji Hepi, odlučio je da napusti tu medijsku kuću. Jutros, 3. novembra, započeo je novo profesionalno poglavlje prelaskom na program TS media.

Marić je zajedno sa koleginicom Katarinom Koršom premijerno vodio jutarnji program "Dan na dan", kojim su građanima Srbije poželeli dobro jutro s novog radnog mesta.

Izvor: TSmedia

Voditeljski par se pojavio nasmejan, a ovom prilikom su nosili i usklađene kombinacije — Katarina je nosila crni sako i suknju iznad kolena, koja joj je povremeno pravilaprobleme, dok je Marić ostao veran svom prepoznatljivom stilu: crnom odelu i beloj košulji.

Pogledajte kako su izgledali u programu:

Oprostio se kratko

Podsetimo, Milomir Marić je u četvratk 30. oktobra je poslednji put vodio "Jutarnji program" na Hepi televiziji, nakon čega je zvanično dao otkaz.

Izvor: YouTube printscreen

Po završetku emisije, Marić se od publike oprostio rečima:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.