logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milomir Marić i Katarina prvi put na novoj televiziji: Ona doživela peh uživo, sve vreme joj suknjica pravila problem

Milomir Marić i Katarina prvi put na novoj televiziji: Ona doživela peh uživo, sve vreme joj suknjica pravila problem

Autor Jelena Sitarica
0

Milomir Marić i Katarina prvi put su se pojavili na novoj televiziji, a gledaocima nije promakla jedna stvar

Milomir Marić i Katarina prvi put na novoj televiziji Izvor: TSmedia

Novinar i voditelj Milomir Marić, nakon 18 godina provedenih na televiziji Hepi, odlučio je da napusti tu medijsku kuću. Jutros, 3. novembra, započeo je novo profesionalno poglavlje prelaskom na program TS media.

Marić je zajedno sa koleginicom Katarinom Koršom premijerno vodio jutarnji program "Dan na dan", kojim su građanima Srbije poželeli dobro jutro s novog radnog mesta.

Izvor: TSmedia

Voditeljski par se pojavio nasmejan, a ovom prilikom su nosili i usklađene kombinacije — Katarina je nosila crni sako i suknju iznad kolena, koja joj je povremeno pravilaprobleme, dok je Marić ostao veran svom prepoznatljivom stilu: crnom odelu i beloj košulji.

Pogledajte kako su izgledali u programu: 

Oprostio se kratko

Podsetimo, Milomir Marić je u četvratk 30. oktobra je poslednji put vodio "Jutarnji program" na Hepi televiziji, nakon čega je zvanično dao otkaz.

Izvor: YouTube printscreen

Po završetku emisije, Marić se od publike oprostio rečima:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Milomir Marić televizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ