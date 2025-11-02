logo
"Bio sam zabranjen": Prva ispovijest Milomira Marića nakon odlaska sa Hepija, otkrio sve detalje

Autor Đorđe Milošević
0

Milomir je otkrio tajnu dugu decenijama.

"Bio sam zabranjen": Prva ispovijest Milomira Marića nakon odlaska sa Hepija, otkrio sve detalje Izvor: Youtube/Rubikon/Printscreen

Poznati voditeljski tandem, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na Hepi televiziji. Nakon punih 18 godina rada jedan od najistaknutijih novinara u Srbiji odlučio je da napusti pomenutu medisku kuću u i karijeru preusmjeri u drugom pravcu.

Marić je sada otvorio dušu u emisiji "Pusti Brigu", te otkrio brojne detalje, spomenuo je i novi projekat, na koji se nadovezala i Korša.

"Marićev zadatak je da bude pametan, a ja da budem lijepa i onda to savršeno funkcioniše. Trebalo je doći do toga da se sjedne sa Marićem. Ko to umije da iskoristi dobio je veliki blagoslov. Rekli su mi: 'Teško tebi, sa njim nije lako'. On svima voli da pomogne i da nas nauči kako da budemo bolji. Sa njim je uvijek zabavno u studiju i to su gledaoci osjetili. Marić je kroz sarkazim rekao mnogo veće istine nego bilo ko", istakla je voditeljka.

"Bio sam zabranjen"

Marić je otkrio kako je došlo do poznanstva sa Koršom, a potom otkrio nepoznat detalj o svojoj karijeri.

"Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života. Bio sam zabranjen, nisam se pojavio do dvije hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvijek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. Ljudi misle da se mi smijemo budalama koji nas gledaju, a nisu razumjeli da se ja smijem njima", otkrio je tajnu voditelj. 

Tagovi

Milomir Marić hepi televizija Katarina Korša

