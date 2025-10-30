logo
Milomir Marić vodio poslednji Jutarnji, pa zbunio odjavom emisije: Šta je ovim zapravo htio da poruči?

Autor Jelena Sitarica
0

Marić je u ponedeljak vodio svoju poslednju emisiju "Ćirilica", dok je jutros to bio "Jutarnji program", a svi su zbunjeni zbog načina na koji je odjavio program.

Posledna Marićeva emisija na Hepi televiziji Izvor: Printscreen/YouTube/Jutarnji Program TV HAPPY

Vijest da je poznati novinar Milomir Marić dao otkaz na "Hepi" televiziji iznenadila je domaću javnost. Pored Marića, otkaz je dala i njegova koleginica Katarina Korša, a malo potom oboje su potvrdili da je njihova odluka definitivna. Kako navode, uskoro će javnost imati priliku da sazna više o njihovim novim profesionalnim projektima.

- U suštini, sve što treba saznaćete vrlo brzo. Pametnije je da ta pitanja postavite Mariću, tako da će izjava još malo sačekati - rekla je Katarina Korša za "Kurir".

Spekulisalo se i da Marić prelazi na RTS, no, nedavno su se pojavili navodi Informera da je nekadašnji voditeljski par osnovao produkcijsku kuću pod nazivom "Ćirilica", čije je sjedište u stanu Marićeve supruge, novinarke Vesne Radusinović.

Inače, Marić je u ponedeljak, 27. oktobra, vodio i svoju poslednju emisiju "Ćirilica" u kojoj mu je gost bio Aleksandar Vulin. Iako tada niko nije slutio da je riječ o oproštajnom izdanju. Odjavio ju je riječima:

- Srbi su oni koji pišu ćirilicom, a i Rusi pišu ćirilicom. Sve ima svoj kraj, pa i "Ćirilica".

Sada, kada je poznato da je to bila poslednja emisija, mnogi se pitaju - šta je Marić time htio da kaže?

Takođe, Marić je jutros vodio i svoj poslednji jutarnji program na "Hepiju", od publike se oprostivši kratko:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.

Milomir Marić hepi televizija otkaz

