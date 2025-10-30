Milomir Marić vodio poslednji Jutarnji, pa zbunio odjavom emisije: Šta je ovim zapravo htio da poruči?

Marić je u ponedeljak vodio svoju poslednju emisiju "Ćirilica", dok je jutros to bio "Jutarnji program", a svi su zbunjeni zbog načina na koji je odjavio program.
Vijest da je poznati novinar Milomir Marić dao otkaz na "Hepi" televiziji iznenadila je domaću javnost. Pored Marića, otkaz je dala i njegova koleginica Katarina Korša, a malo potom oboje su potvrdili da je njihova odluka definitivna. Kako navode, uskoro će javnost imati priliku da sazna više o njihovim novim profesionalnim projektima.
- U suštini, sve što treba saznaćete vrlo brzo. Pametnije je da ta pitanja postavite Mariću, tako da će izjava još malo sačekati - rekla je Katarina Korša za "Kurir".
Spekulisalo se i da Marić prelazi na RTS, no, nedavno su se pojavili navodi Informera da je nekadašnji voditeljski par osnovao produkcijsku kuću pod nazivom "Ćirilica", čije je sjedište u stanu Marićeve supruge, novinarke Vesne Radusinović.
Inače, Marić je u ponedeljak, 27. oktobra, vodio i svoju poslednju emisiju "Ćirilica" u kojoj mu je gost bio Aleksandar Vulin. Iako tada niko nije slutio da je riječ o oproštajnom izdanju. Odjavio ju je riječima:
- Srbi su oni koji pišu ćirilicom, a i Rusi pišu ćirilicom. Sve ima svoj kraj, pa i "Ćirilica".
Sada, kada je poznato da je to bila poslednja emisija, mnogi se pitaju - šta je Marić time htio da kaže?
Takođe, Marić je jutros vodio i svoj poslednji jutarnji program na "Hepiju", od publike se oprostivši kratko:
- Vidimo se u nekom drugom filmu.