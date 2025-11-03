"Moj sin se ne igra sa drugom djecom jer ga ne zovu": Glumica progovorila o djetetu koji ima tešku bolest

Glumica Marijana Mikulić ima trojicu sinova, a jedan od njih ima autizam.

Izvor: Instagram/maremikulic

Glumica Marijana Mikulić ponosna je majka trojice sinova, od kojih jedan ima autizam. Njen sin Jakov, koji se nalazi na višem stepenu spektra, pokazao je veliki napredak zahvaljujući majčinoj istrajnosti i posvećenom radu kod kuće.

Nažalost, porodica svakodnevno prolazi kroz niz emotivnih i društvenih izazova, o čemu je glumica otvoreno pričala.

Kada je njenom sinu Jakovu dijagnostikovan autizam na krajnjem spektru, mnogi su joj govorili da "od njega neće biti ništa".

- Hodao je u krug, pričao sa svojim rukama, nije se odazivao na ime, nikoga nije gledao u oči, nismo mogli da dođemo do njega. Ne mogu reći da je sve zbog mog rada, ali činjenica je da je mnogo napredovao. Bila sam uporna, a on ide na mnogo terapija. Ali rad kod kuće je ključan - objašnjava i kaže da danas Jakov može da komunicira sa drugima, zna da kaže šta ga boli i postao je funkcionalan.- Vjerujemo da će uspjeti da upiše redovnu školu uz asistenta. Ali to je užasno mnogo rada kod kuće. Svaki dan radim s njim - kaže ona i dodaje da se Jakov ne igra sa drugom djecom jer ga niko ne zove.

- Ranije bismo pozvali djecu u dvorište da se zajedno igraju, a on bi bio sam na trambolini. Ne zna da razgovara, ne zna da se igra, ali zna da skače na trambolini. Onda bi vukao tu djecu, a ona bi vrištala. Bilo je teško to gledati. Prestali smo da zovemo ljude, a i ljudi su prestali da se javljaju - kaže Marijana za emisiju "Nedeljom u 2" na "HRT".

Inače, njen drugi sin Ivan ima ADHD.

- Trudimo se da budemo tu i za drugu djecu. Ivan je već veliki dečko. Trudimo se da uveče sjednemo i malo porazgovaramo. On je i dalje u razvoju. Takođe, Andriji znači kada s njim nešto pogledam, pa sam gledala jednu seriju koja me ubila u pojam, ali je njemu važna. Ivan i dalje ima ADHD, imao je baš problema kad je upisao srednju školu, pa sam mu tada bila dodatno posvećena. A bila sam sama, jer je muž bio u Njemačkoj. To je bilo teško - prisjetila se Marijana, koju mnogi pamte po ulogama u ostvarenjima "Mrtve ribe", "General" i "Lud, zbunjen, normalan".

"Uslijedio je potop braka"

Ona navodi da je najgori period bio kada je sin Jakov dobio dijagnozu, a oni prodali stan i kupili kuću:

- Tada je došlo do potopa braka, a odlazak muža na godinu dana me je dotukao. Nisam imala vremena ni da udahnem, a već sam morala da zaronim. Od tolikog moranja potpuno sam se raspala. Prilagodila sam se tome da se ja osjećam dobro, jer ako ja ne budem dobro, neće biti ni moja djeca. A oni su mi najvažniji, moja porodica mi je najvažnija.