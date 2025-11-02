Saznalo se šta ćerka naše pjevačice zapravo radi za Trampa: Njoj zabranjeno da priča o detaljima

Kaja je otkrila detalje nakon povratka iz Amerike, gde je uživala upravo sa naslednicom.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Pjevačica Kaja Ostojić viđena je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gde je podelila utiske o vremenu provedenom u Americi sa ćerkom.

Kaja je za domaće medije otkrila da je posebno ponosna na Nikolinu, koja trenutno radi kao saradnica Melanije Tramp.

"Bilo nam je fenomenalno u Americi, uživale smo, obilazile smo dosta toga i baš smo se opustile", rekla je pjevačica i dodala da i dalje ona plaća ručkove, iako ćerka sada zarađuje svoj novac.

"Još uvek ja prednjačim u čašćavanju, ali idemo na bolje. Lijepo je kada časti. Ona i dalje radi za Melaniju, super joj je na poslu. Sigurna sam da će ona tek napraviti velike stvari, ja verujem u nju", rekla je između ostalog Kaja za Blic.

"Zabranila mi je da pričam o tome"

"Ona je u Trampovom marketinškom timu, ali je ona meni zabranila da pričam o tome. To su neke približno tačne informacije, ne bih detaljisala, ne bih da joj tamo nešto pokvarim. Ne znam kako se provela, još uvijek me nije zvala, ne mogu da je uhvatim. Imala je neki peh, propustila je jedan let, drugi je bio otkazan i u odlasku je imala problem sa letovima. Sa tim letovima je doživjela popriličan pakao. Pošto je razlika u vremenskim zonama, nismo stigle da se čujemo. Dobila sam samo slike, čekam detaljnije informacije", priznala je Ostojićeva svojevremeno.