Milica Pavlović se pojavila u jeku skandala: Kolege se obrušile na nju, ona iskulirala pitanje o Dari Bubamari (Video)

Milica Pavlović iskulirala pitanje o Dari Bubamari.

Izvor: MONDO

Pjevačica Milica Pavlović samo je jedna u nizu javnih ličnosti koje večeras prisustvuju koncertu Jakova Jozinovića, momka koji je postao regionalna zvezda bez ijedne svoje pjesme.

Nakon što je pred MONDO kamerama progovorila Kebina bivša snajka, u salu je ušetala Milica Pavlović, pjevačica koja se poslednjih dana našla na meti negativnih komentara Ace Lukasa i koleginice Dare Bubamare.

Milica je izjavila da je došla da podrži Jakova i na početku karijere mu da "vjetar u leđa", nakon čega je dobila pitanje da prokomentariše i izjave koleginice iz Novog Sada, koja je izjavila "da je fejk".

Pogledajte njenu reakciju:

Pogledajte 00:32 Milica Pavlović došla da podrži Jakova: Odbila da odgovori na pitanje o Dari Bubamari Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Milica je sa osmijehom na licu prekinula pitanje i rekla "samo ljubav, samo ljubav".

Poslušajte i šta nam je rekao Jakov Jozinović o susretu sa Aleksandrom Prijović, koja je s Filipom Živojinovićem došla na koncert: