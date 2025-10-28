Milica Pavlović se pojavila u jeku skandala: Kolege se obrušile na nju, ona iskulirala pitanje o Dari Bubamari (Video)

Milica Pavlović iskulirala pitanje o Dari Bubamari.
Pjevačica Milica Pavlović samo je jedna u nizu javnih ličnosti koje večeras prisustvuju koncertu Jakova Jozinovića, momka koji je postao regionalna zvezda bez ijedne svoje pjesme.
Nakon što je pred MONDO kamerama progovorila Kebina bivša snajka, u salu je ušetala Milica Pavlović, pjevačica koja se poslednjih dana našla na meti negativnih komentara Ace Lukasa i koleginice Dare Bubamare.
Milica je izjavila da je došla da podrži Jakova i na početku karijere mu da "vjetar u leđa", nakon čega je dobila pitanje da prokomentariše i izjave koleginice iz Novog Sada, koja je izjavila "da je fejk".
Pogledajte njenu reakciju:
Milica je sa osmijehom na licu prekinula pitanje i rekla "samo ljubav, samo ljubav".
