logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijovićka na koncertu Jakova u Beogradu: Uživa u prvom redu, a ne u VIP loži (Video)

Prijovićka na koncertu Jakova u Beogradu: Uživa u prvom redu, a ne u VIP loži (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Večeras se u Beogradu održava koncert Jakova Jozinovića, mladog pjevača koji je za samo sat vremena rasprodao sve ulaznice za MTS dvoranu.

Prijovićka na koncertu Jakova u Beogradu Izvor: Instagram / aleksandraprijovic

Mladi pjevač, Internet senzacija i nekadašnji učesnik muzičkog talent šoua "Supertalent" Jakov Jozinović, večeras održava svoj prvi koncert u Beogradu, u prepunoj MTS dvorani.

Za Jakovov nastup se tražila karta više, o čemu svedoči činjenica da su ulaznice rasprodate za sat vremena, a među onima koji su ih kupili je i veliki broj domaćih javnih ličnosti.

MONDO je imao priliku da snimi Milicu Pavlović, Sofiju Gačić, Leontinu Vukomanović sa ćerkom, ali i Aleksandru Prijović.

Prijovićka je i u toku dana posetila "senzaciju iz Vinkovaca" i dala mu savjete vezano za karijeru, a večeras je u pratnji supruga Filipa Živojinovića, došla da uživa u njegovom nastupu.

Izvor: MONDO

Prija je zauzela mjesto u prvom redu, a ne u VIP loži.

Pogledajte snimak Aleksandre Prijović:

Pogledajte

00:39
Prijovicka na koncertu Jakova u Beogradu: Uživa u prvom redu, a ne u VIP lozi
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

 Poslušajte i kako se Jakov zahvalio beogradskoj publici:

Pogledajte

00:45
“Beograde hvala vam, ja sam Jakov”: Jozinovic u krcatoj dvorani održao emotivan govor
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović Jakov Jozinović koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ