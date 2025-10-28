Prijovićka na koncertu Jakova u Beogradu: Uživa u prvom redu, a ne u VIP loži (Video)

Večeras se u Beogradu održava koncert Jakova Jozinovića, mladog pjevača koji je za samo sat vremena rasprodao sve ulaznice za MTS dvoranu.
Mladi pjevač, Internet senzacija i nekadašnji učesnik muzičkog talent šoua "Supertalent" Jakov Jozinović, večeras održava svoj prvi koncert u Beogradu, u prepunoj MTS dvorani.
Za Jakovov nastup se tražila karta više, o čemu svedoči činjenica da su ulaznice rasprodate za sat vremena, a među onima koji su ih kupili je i veliki broj domaćih javnih ličnosti.
MONDO je imao priliku da snimi Milicu Pavlović, Sofiju Gačić, Leontinu Vukomanović sa ćerkom, ali i Aleksandru Prijović.
Prijovićka je i u toku dana posetila "senzaciju iz Vinkovaca" i dala mu savjete vezano za karijeru, a večeras je u pratnji supruga Filipa Živojinovića, došla da uživa u njegovom nastupu.Izvor: MONDO
Prija je zauzela mjesto u prvom redu, a ne u VIP loži.
Pogledajte snimak Aleksandre Prijović:
Poslušajte i kako se Jakov zahvalio beogradskoj publici: