Medijacija između pjevačice Jelene Karleuše i ekološkog aktiviste Aleksandra Jovanovića Ćute održana je danas.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Samo nekoliko dana nakon ročišta sa Cecom Ražnatović, Karleuša se ponovo pojavila na sudu. Nakon susreta sa Ćutom, oglasila se na društvenoj mreži X.

"Tužio me je A. Jovanović Ćuta. Jutros je bilo ročište. Prije ulaska u sudnicu mi je prišao, pružio ruku i rekao da želi da povuče tužbu, da zna da, citiraću, 'nisam kreten' i da sam impulsivna kao on. Ušli smo u sudnicu, to je ponovio i sudiji", napisala je Karleuša.

Vidi opis Karleuša stigla na sud, došlo do šok obrta: Pružio joj ruku i rekao da povlači tužbu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetimo, pjevačica je ranije za medije komentarisala tužbu koju je dobila od Jovanovića.

"Pored Cece, koja me je tužila zato što sam javno govorila o zločinima zemunskog klana (valjda to nju lično pogađa), sada me je tužio i neki Ćuta. Da li neko može da mi objasni ko je i šta je taj Ćuta?", izjavila je tada Jelena prenosi Informer.

Aleksandar Jovanović Ćuta je srpski ekološki aktivista i političar, poznat kao osnivač pokreta "Odbranimo reke Stare planine" i lider Ekološkog ustanka. Od 2022. godine je narodni poslanik i jedan od osnivača stranke Zajedno, koja se zalaže za zaštitu životne sredine i socijalnu pravdu.

Izvor: Youtube printscreen / K1

Pogledajte 01:08 Jelena Karleuša Izvor: Kurir Izvor: Kurir



