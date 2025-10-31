Folker je objavio video na kojem se vidi kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namijenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.

Izvor: Printscreen/TikTok

Folk pevač Miloš Bojanić, koji ima 73 godine, dokazao je da voli da vodi računa o svom izgledu. Pevač je nedavno posetio kozmetički salon, gde se prepustio rukama stručnjaka i isprobao anti-ejdž tretman lica koji "čuva mladolikost i vraća koži vitalnost".

Na snimku koji je Bojanić podelio na svom Tiktok profilu vidi se kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Vidi opis Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir Miloš Bojanić na podmlađivanju Miloš Bojanić na podmlađivanju Miloš Bojanić na podmlađivanju Miloš Bojanić na podmlađivanju Miloš Bojanić na podmlađivanju Miloš Bojanić na podmlađivanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen/TikTok Br. slika: 6 6 / 6 AD

Miloš se nije zadržao samo na tretmanu lica – uživao je i u masaži celog tela, uključujući stopala, noge, leđa i ruke, a na kraju se, kako se navodi, opustio i uz pedikir. Pevač se našalio da je "izašao iz salona kao nov čovek", a osoblje ga je ispratilo uz osmeh i obećanje da će mu uskoro zakazati i sledeći termin.

Još slika folkera pogledajte u galeriji:

Vidi opis Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir Miloš Bojanić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA / Amir Hamzagić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink/Screeenshot Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink/Screeenshot Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/Screenshot/mikicabojanic/grand_televizija Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/b.bojanic/screenshot Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Printscreen/Boyana Channel Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Exkluziv/TV Prva Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube / TV Grand Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/b.bojanic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Exkluziv/TV Prva Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/screenshot/mikicabojanic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/montaža MONDO Br. slika: 13 13 / 13



