Folker je objavio video na kojem se vidi kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namijenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.
Folk pevač Miloš Bojanić, koji ima 73 godine, dokazao je da voli da vodi računa o svom izgledu. Pevač je nedavno posetio kozmetički salon, gde se prepustio rukama stručnjaka i isprobao anti-ejdž tretman lica koji "čuva mladolikost i vraća koži vitalnost".
Na snimku koji je Bojanić podelio na svom Tiktok profilu vidi se kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš Bojanić na podmlađivanju
Miloš se nije zadržao samo na tretmanu lica – uživao je i u masaži celog tela, uključujući stopala, noge, leđa i ruke, a na kraju se, kako se navodi, opustio i uz pedikir. Pevač se našalio da je "izašao iz salona kao nov čovek", a osoblje ga je ispratilo uz osmeh i obećanje da će mu uskoro zakazati i sledeći termin.
Još slika folkera pogledajte u galeriji:
Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir
Miloš Bojanić