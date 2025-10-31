logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir

Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade pedikir

Autor Marina Cvetković
0

Folker je objavio video na kojem se vidi kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namijenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.

Miloš Bojanić (73) riješio da se podmladi: Sve snimio, tapkaju ga peškirom, stavljaju serume i rade Izvor: Printscreen/TikTok

Folk pevač Miloš Bojanić, koji ima 73 godine, dokazao je da voli da vodi računa o svom izgledu. Pevač je nedavno posetio kozmetički salon, gde se prepustio rukama stručnjaka i isprobao anti-ejdž tretman lica koji "čuva mladolikost i vraća koži vitalnost".

Na snimku koji je Bojanić podelio na svom Tiktok profilu vidi se kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Miloš se nije zadržao samo na tretmanu lica – uživao je i u masaži celog tela, uključujući stopala, noge, leđa i ruke, a na kraju se, kako se navodi, opustio i uz pedikir. Pevač se našalio da je "izašao iz salona kao nov čovek", a osoblje ga je ispratilo uz osmeh i obećanje da će mu uskoro zakazati i sledeći termin.

Još slika folkera pogledajte u galeriji:

Možda će vas zanimati


Tagovi

miloš bojanić podmlađivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ