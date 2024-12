Miloš Bojanić se odselio iz Srbije: 10 godina nije smeo u dvorište kuće da uđe, u suzama sve priznao

Pevač je otkrio težak razlog zašto sve ovo vreme nije mogao da pređe prag roditeljske kuće.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Folk pevač Miloš Bojanić odlučio je da promeni adresu i preseli se u Republiku Srpsku, te danas živi u Bijeljini.

Dugi niz godina Miloš je živeo na relaciji Srbija-Crna Gora, ali je nedavno dodao još jednu destinaciju na spisak svojih prebivališta. Iako je vlasnik dvorca u Novom Sadu i luksuzne vile u Crnoj Gori, odlučio je da se vrati rodnom kraju. Nakon nekoliko decenija, ponovo se nastanio u Bijeljini, koja mu je oduvek bila bliska srcu.

"Nisam mogao da uđem u dvorište deset godina. Roditelji su otišli na onaj svet samo sa jednim žalom, što sam ja otišao odavde", rekao je Miloš Bojanić kroz suze.

Izvor: YouTube/Printscreen/Boyana Channel

Miloš je svojevremno ispričao da su njegovi roditelji bili protiv toga da se školuje, a rodnu kuću napustio je upravo zbog fakulteta.

"Deda i otac mi nisu dali da idem u školu, jer sam bio jedinac i trebalo je da nasledim imanje, veliko imanje. Pustili su me da završim osmogodišnju školu samo da me ljudi na pijaci ne bi prevarili, kad budem prodavao kupus, paradajz, piliće, krastavce i druge proizvode da me građani u Loznici i Bijeljini ne bi prevarili. To je bio moto mog pokojnog đeda", ispričao je Miloš.

"Meni su pokazali gde je fakultet i ja kad sam video, odmah sam ušao. Doduše prvo u srednju školu, posle i na fakultet. Za tri godine sam završio četvorogodišnju srednju školu i fakultet u roku. Za Saobraćajni fakultet rok je pet godina, a ja sam za pet godina sve završio. Diplomirao sam u Zagrebu, a ne da sam imao veze, ih. Rođen sam da budem pobednik, za šta god da sam se zakačio, ja sam došao do kraja. Sve moje ciljeve sam ispunio i dan danas sam živ i najvažnije zdrav", rekao je Bojanić.

Izvor: Pink/Screeenshot

Izdaje vilu u Sremskoj Kamenici

Folk pevač Miloš Bojanić poznat je po tome što poseduje brojne nekretnine, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Među njima se posebno izdvaja njegova vila u Sremskoj Kamenici, koja svojim izgledom podseća na pravi dvorac.

Miloš iznajmljuje ovu luksuznu kuću, ali tvrdi da su ga kolege s estrade često kritikovali, nazivajući ga škrticom zbog toga što im ne nudi popuste.

"Kada sam javno rekao da izdajem kuću, mnogi s estrade su pohrlili da preko agencije pogledaju vilu. Pevači su strašni, bave se svime i svačime, samo da bi kasnije mogli da me ogovaraju", rekao je Miloš, ističući da su komentarisali čak i detalje poput kvaliteta nameštaja u vili.

Kako bi izbegao neprijatne situacije, Miloš je prepustio posao dogovaranja i iznajmljivanja svojoj supruzi Branki i njenoj prijateljici.

"Kad god me neko zove, prebacim ih na njih dve, jer se one time bave. Eto, pričali su kako nisam dao popust Tini Ivanović kad je snimala spot kod mene, a ja čak nisam ni znao da je iznajmila kuću", objasnio je pevač. Njegov blizak prijatelj dodao je da Miloš često izaziva takve komentare zbog svog stava.

Pogledajte i kako izgleda Bojanićevo lux izdanje u Crnoj Gori:

Vidi opis Miloš Bojanić se odselio iz Srbije: 10 godina nije smeo u dvorište kuće da uđe, u suzama sve priznao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Mondo Jelena Sitarica