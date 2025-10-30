logo
Ko je Maša Zipovski? Voditeljka u centru pažnje nakon što je pala u nesvest u programu uživo

Ko je Maša Zipovski? Voditeljka u centru pažnje nakon što je pala u nesvest u programu uživo

Autor Ana Živančević
0

Maši Zipovskoj pozlilo je dok je vodila emisiju "Bingo".

Ovo je Maša Zipovski Izvor: Instagram pritnscreen/masazipovski

Voditeljka Maša Zipovski našla se u centru pažnje javnosti nakon što joj je tokom emisije uživo pozlilo. Tokom vođenja emisije "Bingo", dok je čitala dobitne brojeve, iznenada se srušila pred kamerama. Kasnije je putem Instagram naloga zahvalila svima na pažnji i poručila da je dobro te da planira da se već sutra vrati pred kamere.

Pogledajte fotografije Maše Zipovski:

Maša je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli fotografije u različitim izdanjima i privlači pažnju svojih pratilaca. Na pojedinim objavama pojavljuje se u izazovnijim odevnim kombinacijama, ističući figuru i stil.

Podsetimo, ona se nakon ove nemile situacije oglasila na Instagramu.

"Hvala svima na brizi. Desi se, ali je sada sve u redu. - Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju. Već od sutra se vidimo", navela je ona.

