Ovo je trenutak kada je pozlilo voditeljki Binga: Kamermani pritrčali u pomoć, isplivao jezivi snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Hepi televizije Maša Zipovska, onesvijestila se u programu uživo tokom večerašnjeg izvlačenja

Voditeljka Binga pala u nesvijest Izvor: TV Happy / screenshot

Voditeljka igre na sreću Bingo, koja se emituje na Hepi televiziji Maša Zipovska, onesvijestila se večeras u emisiji, a sada se na društvenim mrežama pojavio i stravični snimak koji je prethodio ovoj nemiloj situaciji.

Maša je izgovarala izvučene brojeve za dobitnu kombinaciju, a onda se odjednom srušila i nestala iz kadra.

"Uz broj 23 pojaviće se i kugla broj 10, naredna kuglica donosi broj 21. Slijedi nam broj...", izgovorila je Maša neposredno prije nego što se onesvijestila.

Kako se vidi na snimku objavljenom na jednoj Instagram stranici, kamermani su joj odmah pritrčali u pomoć, a emisija je prekinuta reklamama.

