© 2022 MONDO. Sva prava zaržana.

"Imala sam anksiozne napada, psihički me je maltretirao": Kaja priznala kroz šta je prolazila tokom razvoda

Autor Ana Živančević
0

Kaja Ostojić osvrnula se na svoja tri razvoda.

Kaja Ostojić o razvodima Izvor: Instagram printscreen/kaya_ostojic

Pjevačica Kaja Ostojić udala se prošle godine četvrti put, a sudbonosno "da" izgovorila je svom izbraniku Milošu Čujoviću.

Pogledajte fotografije Kaje Ostojić:

Kaja Ostojić iza sebe tri braka. Iz prvog sa Nikolom Dragojlovićem ima ćerku. Drugi brak sa Urošem Duvnjakom je kratko trajao, dok je treći sa Džuniorom Džekom okončan nakon sedam godina.

Kaja je otkrila kako su njeni bivši reagovali kada im je rekla "da je kraj". Pjevačica je istakla da je od jednog bivšeg partnera nakon rastave trpjela psihičko nasilje, ali nije otkrila o kome je riječ.

"Imala sam jednu situaciju kada je to bilo teže nego što sam mislila. Godinu dana sam vidjela sva moguća agregatna stanja tog čovjeka. Od plača, do psovki, prijetnji, molbi, do slanja poruka poluprijetećih, uvredljivih. Ja sam morala zbog procesa rastave da budem u kontaktu. Doživljavala sam anksiozne napade kad vidim da mi stiže poruka od njega. U momentu kad sam odlazila sve je prestalo, nisam imala osjećaj za njega kao za muškarca. To mi je bio pakao. To je bilo takvo psihičko maltretiranje godinu dana. Bez obzira što je imao novu partnerku. S druge strane je mene urnisao na dnevnom nivou", rekla je ona za "Adria TV".

"To mi je bilo najgore iskustvo ikada"

Kaja je otkrila da njeni roditelji nisu podržavali vezu sa Nikolom Dragojlovićem.

"Taj moj prvi razvod gdje sam otišla sa malim djetetom i vratila se kod roditelja, to mi je bilo prestrašno. To mi je bilo najgore iskustvo ikada. Moji roditelji su bili protiv te moje odluke, nisu ili ni za tu našu vezu. U jednom periodu nisam ni komunicirala sa roditeljima na dva tri mjeseca. I posle svega ja se vratim kod tate i mame, onako podvijenog repa, tada mi je to bio pakao."

