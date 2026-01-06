Hit Baje Malog Knindže "Božić je" krije tužnu priču: Sjećanje na rodno mjesto koje je danas uništeno

Baja je jednom prilikom otkrio bolne detalje o jednoj od najtužnijih pjesama koje se Srbi rado sjećaju i pjevaju je.

Mirko Pajčin, javnosti poznatiji kao Baja Mali Knindža, pevač narodne muzike, snimio je pjesmu "Božić je", koja i dan danas zauzima posebno mjesto u srcima vjernika i rado se pjeva tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika, ali i u danima koji mu prethode.

Ova pjesma uživa veliku popularnost širom Srbije i među našim ljudima u dijaspori. Posebno se ističe na sam Božić, evocirajući toplinu prazničnog duha.

Baja je jednom prilikom podijelio da je pesma inspirisana njegovim sjećanjima na rodni kraj, Gubin, smješten ispod planine Dine, što joj daje poseban emotivni pečat.

"Pjesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gdje sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pjesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da snjeg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim", započeo je.

"Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umjetničkog društva 'Zora', Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: 'Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju' iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: 'E, to je to'. I postala je antologija", rekao je Baja jednom prilikom.