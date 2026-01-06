logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bekuti je on zabranio da objavi "Kralj ponoći": Pobijesnio zbog golotinje, isplivala istina nakon 30 godina

Bekuti je on zabranio da objavi "Kralj ponoći": Pobijesnio zbog golotinje, isplivala istina nakon 30 godina

Autor Đorđe Milošević
0

Ani je bilo tada zabranjeno da objavi prvu verziju spota, te je morala da snimi korigovanu, blažu verziju pomenute numere.

Bekuti je on zabranio da objavi "Kralj ponoći": Pobijesnio zbog golotinje, isplivala istina nakon 30 godina Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Bekuta morala je da snimi dva spota za svoju poznatu pjesmu "Kralj ponoći", a tek nakon tri decenije otkriven je pravi razlog zašto originalna verzija nije odmah puštena.

Kako je ispričao Dejan Milićević, prvu verziju spota nisu smjeli da objave odmah, jer je tada Ana Bekuta bila u vezi sa momkom koji je bio veoma ljubomoran. U spotu je pjevačica tada bila oskudno obučena, što njenom partneru nije prijalo.

"Ana Bekuta ima zabranjenu verziju spota. Tada je imala nekog ljubomornog dečka i koji mi je zabranio da izbacim sve. Pjesma "Kralj ponoći" ima dvije verzije. Prva verzija i druga gde su dodati neki kadrovi, gdje je ona sa nekim "Guči" naočarima, koje uopšte ne idu uz to. Tek posle kada je ona raskinula, objavili smo pravu verziju spota. Mi smo snimili spot i on mi je rekao da je Ana previše gola, a imala je samo turban na glavi i vezan peškir oko sebe, bila su samo gola ramena i ništa se nije vidjelo, ali je on govorio da je Ana previše se*si tu", ispričao je Dejan Milićević za Adria TV.

Tagovi

ana bekuta spot pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ