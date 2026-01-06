Bekuti je on zabranio da objavi "Kralj ponoći": Pobijesnio zbog golotinje, isplivala istina nakon 30 godina

Ani je bilo tada zabranjeno da objavi prvu verziju spota, te je morala da snimi korigovanu, blažu verziju pomenute numere.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Bekuta morala je da snimi dva spota za svoju poznatu pjesmu "Kralj ponoći", a tek nakon tri decenije otkriven je pravi razlog zašto originalna verzija nije odmah puštena.

Kako je ispričao Dejan Milićević, prvu verziju spota nisu smjeli da objave odmah, jer je tada Ana Bekuta bila u vezi sa momkom koji je bio veoma ljubomoran. U spotu je pjevačica tada bila oskudno obučena, što njenom partneru nije prijalo.

"Ana Bekuta ima zabranjenu verziju spota. Tada je imala nekog ljubomornog dečka i koji mi je zabranio da izbacim sve. Pjesma "Kralj ponoći" ima dvije verzije. Prva verzija i druga gde su dodati neki kadrovi, gdje je ona sa nekim "Guči" naočarima, koje uopšte ne idu uz to. Tek posle kada je ona raskinula, objavili smo pravu verziju spota. Mi smo snimili spot i on mi je rekao da je Ana previše gola, a imala je samo turban na glavi i vezan peškir oko sebe, bila su samo gola ramena i ništa se nije vidjelo, ali je on govorio da je Ana previše se*si tu", ispričao je Dejan Milićević za Adria TV.