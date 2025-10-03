Gdje su danas Kajini bivši muževi? Prvi pobjegao iz zatvora, on je ostavio čim je rodila diete, a onda se udala u crnini

Kaja Ostojić poznata je po svom turbulentnom ljubavnom životu.

Pjevačica Kaja Ostojić blista ljubavi sa svojim suprugom Milošem. Ona je nedavno izjavila da ni Bred Pit ne bi mogao da je osvoji pored njega. Poznato je da je Kaja imala turbuletni ljubavni život i da je sa Milošem po 4. put stala na "ludi kamen".

Udala se sa 19 godina

Kaja je prvi put sudbonosna da izgovorila sa samo 19 godina i to Nikoli Dragojloviću, sa kojim je dobila ćerku Nikolinu. Ipak, njihov brak nije dugo opstao, a pjevačica je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu.

"Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dijete i vjenčaćemo se jer nam je lijepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vijest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumijem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi", ispričala je jednom prilikom pjevačica za "Hit Informer".

Nikola Dragojlović je 2021. izašao iz zatvora u Beču gdje je proveo devet godina zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Inače, on je 2012. uspio da pobjegne iz zatvora Zabela. Međutim, kasnije je pronađen i osuđen u Beču.

Drugi brak sa košarkašem

Njena druga bračna zajednica posebno je privukla pažnju medija, jer se radilo o ljubavi sa bivšim košarkašem Urošem Duvnjakom.

Kaja i Uroš vjenčali su se 14. jula 2009. godine u opštini Zvezdara. Ceremonija je bila intimna i održana daleko od očiju javnosti, u prisustvu najbližih članova porodice, prijatelja i kumova. Kaji je svjedok bila pjevačica Maja Marijana, dok je Urošev kum bio njegov dugogodišnji prijatelj iz djetinjstva.

"Nakon što se Uroš vratio iz Poljske dobili smo priliku da konačno probamo pravi bračni život i nije nam pošlo za rukom. Nije išlo onako kako sam planirala. Svaki brak ima i uspone i padove, pa tako i naš. Bilo je i svađa, ali je bilo i ljubavi, što je normalno. Mi smo se udaljili i vremenom počeli jedno drugo da mučimo i to je jedini razlog našeg razvoda. Nije bilo prevara, nije bilo skandala, svađa... Ni on ni ja nismo takvi ljudi", rekla je Kaja svojevremeno.

Uroš izbjegava medijsku pažnju, a poznato je da je njegov poslednji angažman bio u košarkaškom klubu Kolubara iz Lazarevca.

Ljubav u rijalitiju

Kaja se ludo zaljubila u muzičara Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler. Njih dvoje su ušli u vezu tokom rijalitija "Veliki brat" i bili su glavna tema u medijima. Iako je njihova romansa bila veoma burna, raskinuli su nakon učešća u rijalitiju.

Podsjetimo, Skaj Vikler očekuje drugo dijete i to sa 15 godina mlađom novinarkom Nastasijom. Đorđe već ima ćerku iz prvog braka.

Udala se za poznatog di-džeja

Kaju dva neuspjela braka nisu demotivisala. Ponovo je pronašla ljubav i to u svjetski poznatom di-džejom Vitom Lućenteom, poznatijim kao Džunior Džek. Njih dvoje su se upoznali na snimanju "Operacije trijumf" 2011. godine, a vezu su započeli kada je ona otišla kod Džuniora Džeka u Brisel.

Tri godine kasnije Kaja se udala za di-džeja u intimnoj atmosferi u Briselu.

"Presrećna sam. Našoj proslavi nije prisustvovao niko, zato što smo se samo registrovali u opštini", rekla je ona.

Bili su pet godina u braku, a onda je mnoge iznenadila informacija da se razvode. Poznati di-džej jednom prilikom je otkrio da smatra da Kaja nije žena njegovog života.

"Ona nije žena sa kojom želim da provedem život i da, trebalo mi je nekoliko godina da bih to shvatio. Mi već dva mjeseca nismo fizički zajedno, a mentalno već godinama"; rekao je Džunior nedugo nakon razvoda.

Četvrti put se udala u crnom

Pevačica se u septembru prošle godine udala za Miloša Čujovića, a intimna ceremonija održana je na Kosmaju. Za ovu priliku odabrala je nesvakidašnju crnu vjenčanicu, a nakon vjenčanja uzela je suprugovo prezime. Par je prvi put zajedno viđen u javnosti u maju iste godine.