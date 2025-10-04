"U tom slučaju ću prekinuti nastup": Kaja se bijesno oglasila, imala je jasnu poruku za publiku i menadžere klubova

Kaja Ostojić jasno je svima stavila do znanja šta ne toleriše na nastupima.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Pjevačica Kaja Ostojić objavila je na Instagramu da će ubuduće prekidati nastupe ako se ne budu poštovala striktna pravila koja je postavila, a tiču se ponašanja publike. Gazdama lokala koji je zovu da pjeva jasno je poručila da očekuje punu saradnju i poštovanje njenih uslova, u suprotnom neće nastupati.

Pogledajte fotografije Kaje Ostojić:

"Jedno važno obavještenje za sve koji dolaze na moje nastupe i za osoblje i gazde lokala i organizatore istih. Nije dozvoljeno penjanje na binu nikom osim mojim muzičarima i obezbeđenju u trenucima kada je to neophodno", napisala je Kaja i dodala:

"Moje je pravo i odluka da li ću nekom da ispunim muzičku želju i da li ću pjesmu da otpjevam cijelu ili samo strofu i refren.

Ne tolerišem nevaspitanje i agresiju i u tom slučaju ću istog trenutka prekinuti nastup. Hvala na razumevanju", stajalo je u saopštenju pevačice

Objava Kaje Ostojić

Izvor: Instagram printscreen

Ni Bred Pit ne bi mogao da je osvoji

Podsjetimo, Kaja blista u ljubavi sa svojim suprugom Milošem. Ona je nedavno izjavila da ni Bred Pit ne bi mogao da je osvoji pored njega. Poznato je da je Kaja imala turbuletni ljubavni život i da je sa Milošem po 4. put stala na "ludi kamen".