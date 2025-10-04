"U tom slučaju ću prekinuti nastup": Kaja se bijesno oglasila, imala je jasnu poruku za publiku i menadžere klubova

Kaja Ostojić jasno je svima stavila do znanja šta ne toleriše na nastupima.
Pjevačica Kaja Ostojić objavila je na Instagramu da će ubuduće prekidati nastupe ako se ne budu poštovala striktna pravila koja je postavila, a tiču se ponašanja publike. Gazdama lokala koji je zovu da pjeva jasno je poručila da očekuje punu saradnju i poštovanje njenih uslova, u suprotnom neće nastupati.
"Jedno važno obavještenje za sve koji dolaze na moje nastupe i za osoblje i gazde lokala i organizatore istih. Nije dozvoljeno penjanje na binu nikom osim mojim muzičarima i obezbeđenju u trenucima kada je to neophodno", napisala je Kaja i dodala:
"Moje je pravo i odluka da li ću nekom da ispunim muzičku želju i da li ću pjesmu da otpjevam cijelu ili samo strofu i refren.
Ne tolerišem nevaspitanje i agresiju i u tom slučaju ću istog trenutka prekinuti nastup. Hvala na razumevanju", stajalo je u saopštenju pevačice
Ni Bred Pit ne bi mogao da je osvoji
Podsjetimo, Kaja blista u ljubavi sa svojim suprugom Milošem. Ona je nedavno izjavila da ni Bred Pit ne bi mogao da je osvoji pored njega. Poznato je da je Kaja imala turbuletni ljubavni život i da je sa Milošem po 4. put stala na "ludi kamen".