Čedi i Aleksandru svakodnevno stiže mnoštvo poruke.

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Prijatelj političara Čede Jovanovića, Aleksandar Aca Kos, podijelio je na svom Instagram profilu poruku koju je dobio, a kako je naveo, poruka mu je stigla u inboks od jedne žene koja je, preko njega, uputila pozdrave Čedi Jovanoviću.

Aca je odlučio da na to odmah odgovori, a cijelu situaciju je podelio sa pratiocima na društvenim mrežama

Vidi opis Prijatelj Čede Jovanovića objavio privatnu prepisku: Sada je sve javno, Aleksandar morao da reaguje (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa_kos Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Čedu puno pozdravi, kad sam upisivala srednju školu, a to je bilo davno.... On je bio faca koji je završio našu srednju školu i po kome je ona bila i poznata. Profesorka sociologije Mira je često pominjala njega kao istaknutog đaka prethodnih generacija", glasila je poruka, na koju je on odgovorio:

"Hvala, veliki pozdrav."

"Ne očekujem od njega da zadovoljava moje potrebe"

Čeda je nedavno progovorio o odnosu sa Aleksandrom, od kog se ne razdvaja poslednjih mjeseci, a i žive zajedno.

Vidi opis Prijatelj Čede Jovanovića objavio privatnu prepisku: Sada je sve javno, Aleksandar morao da reaguje (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/budikraken/Screenshot Br. slika: 10 10 / 10

"Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća djece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovjek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do prije dva mjeseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene", rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".