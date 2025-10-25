Pjevačica Ana Nikolić se, prema rečima komšija, uselila u kuću Gorana Ratkovića Raleta na Avali

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Ana Nikolić je u avgustu ove godine prijavila svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Ipak, nakon skandala o kom je javnost brujala danima, par je očigledno izglađivao odnose, te se pjevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali.

Izvor: Pink screenshot

Pjevačicin auto parkiran je odmah ispred kuće, dok se Raletov nalazi iznad u garaži, a komšiluk sa Avale progovorio je kako se ponašaju posle skandala.

"Bili su na putovanju zajedno kako bi se sakrili od javnosti jer ih je sramota posle svega što su pričali javno da su opet zajedno. Ovdje nas je malo i nema ko o tome da bruji, a od javnosti se kriju jer znaju da bi ih razapeli komentarima. Ja sam znala, to sam vam i rekla kada se prošli put bili ovdje, da će se pomiriti jer oni su takvi. Temperamentni, naprave halabuku, a ne mogu jedno bez drugog", rekla je jedna komšinica.

Vidi opis "Sramota ih je posle svega što su pričali": Komšije s Avale raskrinkale Anu i Raleta, zajedno su i kriju se Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na obližnjoj njivi su radili radnici koji žive u blizini i prokomentarisali su par.



"Za Raleta sam čuo da je dobar čovjek, tu je jednom častio sve koji su sjedeli ispred prodavnice. Kažu da ni Ana nije loša, ali je malo izgubila kompas. Mogla je da bude najveća zvezda, ali eto. Dolazila je ranije tu sa ćerkom, sada malu nismo vidjeli, samo Anu, ali ne izlazi iz kuće", rekao je radnik za Blicsuper.

Rale i Ana se kriju i ne vole da izlaze otkako su se pomirili.

"Pa znate kako, sigurno nije prijatno kada kažete sve ono što ste izjavili pa onda sve to prekršite. Ljubav je to, a u ljubavi je sve dozvoljeno", rekao je meštanin.

Za razliku od ljudi na Avali, koji ih viđaju u poslednje vrijeme, Anine komšije u Beogradu kažu da on više ne dolazi.

"Vjerovatno se kriju, a ovdje su veće šanse da ih uhvate zajedno. Ranije je često dolazio, pokupi Anu i njenu ćerkicu pa odu negdje, vrati ih. Međutim, otkada se desilo ono sa nasiljem, nismo ga vidjeli".

Ne treba da budu zajedno

Jedan od Aninih komšija kaže da ga nije obradovala vijest o pomirenju.

"Posle svega što se desilo, ne treba da budu zajedno. Mislim da Anina porodica, majka i brat, nisu za to, ali se ne mešaju. Digli su ruke od njenih odluka. Ana je dobro, biće, ali nema ko da je usmjeri"