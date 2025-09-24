"Čim ja ne znam šta ona misli ni o čemu": Karleuša birala između Tee i Prije, brutalno isprozivala koleginicu

Jelena Karleuša nije birala riječi dok je komentarisala Teu Tairović i Aleksandru Prijović.

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Jelena Karleuša bila je gošća emisije "Ami G šou", a jedan od zadataka bio je da prokomentariše svoje koleginice. Jedna od ponuđenih bila je i Aleksandra Prijović.

Karleuša je istakla da je Aleksandra Prijović lijepo pjeva, ali da nema karakter.

"Aleksandra Prijović lijepo pjeva, ali nema karakter! Meni je bitan karakter, ako biram. Mislim da pjevač mora da ima karakter. Čim ja ne znam šta ona misli ni o čemu... ", istakle je ona.

Na kraju ove igre, Jelena Karleuša je birala između Tee Tairović i Aleksandre Prijović.

"Apsolutno Tea Tairović! Krv, znoj, suze, energija, meso, pršti, vatra... Ja volim kad je vatra! Tea ima nešto, seksi je, bomba je. Prija nit žubori, nit rumori. Prije bih đuskala kod Tee Tairović nego kod Prije jer mi je Prija mlaka", zaključila je Jelena Karleuša.

Podsjetimo, Jelena Karleušajuče je brutalno isprozivala koleginicu Teu Tairović nakon što je objavila fotografije iz Muzeja Tošeta Proeskog koji je posjetila u sklopu svoje turneje u Makedoniji.

Na slikama se vidi da se Tairović u jednom trenutku i zaplakala što je Jelena dočekala na nož.

"Ništa me u poslednje vrijeme nije zgadilo kao slika estradnog mulja koji koristi ime Tošeta Proeskog i njegovu spomen kuću zarad jeftinog marketinga pred nekakav nastup u Makedoniji", započela je Jelena Karleuša.

"Lažne suze, jeftina patetika još jeftinijih pjevačica u zloupotrebi lika i djela pokojnog Tošeta dobila je najgori neljudski i nečasni oblik. Da se ljigavo zaradi i to sve pozirajući pred kamerama. Dno je dobilo svoj podrum. Sigurna sam da će Makedonci takve ljige prepoznati i nagraditi apsolutnim bojkotom", napisala je Karleuša.

