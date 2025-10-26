Brat Marije Šerifović objavio sliku s njenim sinom: Trenutak iz porodičnog doma raznežio sve na mrežama

Brat Marije Šerifović objavio sliku s njenim naslednikom

Izvor: prinscreen/youtube/goodboy03210

Pevač Danijel Pavlović raznežio je sve na mrežama kada je objavio sliku iz doma sestre Marije Šerifović, na kojoj pozira sa njenim sinom Mariom.

Maleni naslednik pevačice Marije Šerifović mu je sedeo u krilu i mazio ga po bradi, dok je Danijel konstantno slao poljupce i igrao se sa njim.

"Moja zlatna šiška", napisao je on u opisu ove fotografije:

Izvor: Instagram/danijelpavlovic/screenshot

"Ode u Dubai na 21. sprat"

Pre nekog vremena Danijel je otkrio u kakvom je odnosu sa Marijom.

"Sa Marijom ne provodim toliko vremena. Daleko živimo, ona, evo, ode u Dubai sa sinom Marijom, budu tamo na 21. spratu, a ja se liftom ne vozim! Kad je kod Verice, da mogu peške, onda se vidimo. Mario je hiperaktivan, šou je dete! Marija je smekšala definitivno, promenila se. Verica je potpuno fokusirana na unuka...", pričao je Danijel ranije za Blic.