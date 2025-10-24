"Idem na infuziju posle pijanstva": Đani progovorio o problemu sa alkoholom, otkrio kako Slađa reaguje

Radiša Trajković Đani iskreno je govorio o svojim pijanstvima.

Izvor: MONDO

Pjevač Radiša Trajković Đani rekao je da je ranije završavao na infuziji nakon pijanstva jer je sve teško podnosio, ali da je danas donio odluku da vodi računa kad je piće u pitanju.

Naime, pjevač sada priča svima da mu žena ne da da pije, odnosno da ne pretjeruje, tako da je u poslednje vrijeme smanjio alkohol.

"Nemam problem sa time da idem na infuziju posle pijanstva. Znam da mi je Slađa jednom skrenula pažnju na to, da ne treba toliko da se oštećuju vene, ali ja nemam drugu opciju za brz oporavak. Sad sam malo to sve smanjio. Ona mi je zaprijetila i šta da radim."

"U pitanju je infuzija sa koktelom vitamina, to primim i onda moram da ležim cijeli dan, ali se isplati", rekao je Đani.

Našalio se, pa stavio kragnu

Inače, Radiša Trajković Đani nerijetko ima neslane šale, koje dijeli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata.

Tada su ga zvali brojni prijatelji, ali i kolege koji su se zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje. Neslana šala mnoge je isprva uplašila, te je morao da objasni i da se opravda, navodeći da je na kraju ipak sve samo njegov način da se zabavi.