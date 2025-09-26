Kim K tuži bivši s kojim je snimila po*rno film: Izneo dokaze da su dobili po 380.000 $, policija uključena u sve?

Rej Džej je izneo niz optužbi na račun Kim, ali i njene majke Kris Džener.

Izvor: kimkardashian/Instagram

Pevač i preduzetnik Rej Džej ponovo je dospeo u centar pažnje, i to šokantnom tvrdnjom da sarađuje sa saveznim vlastima na ozbiljnoj istrazi, za koju kaže da bi mogla da zaseni sve skandale do sada. Kako prenosi ET Online, u pitanju je RICO slučaj, za koji on navodi da je čak "gori od Didijevog".

- Biću na vestima svaki dan. Reći ću svašta.Svako ko je u dobrim odnosima s Kim, neka joj odmah javi, policija dolazi. Ništa ne mogu da urade povodom toga, gore je nego kod Didija - poručio je on. Za sada, međutim, nema nikakvih dokaza da je podneta tužba.

NEW: Ray J Warns Massive RICO Could Allegedly Take Down Kris Jenner & Kim Kardashian - “Worse Than Diddy”pic.twitter.com/LntmlXQTaF — MAGAgeddon (@MAGAgeddon)September 25, 2025

Podsetimo, Rej Džej i Kim Kardašijan bili su u vezi početkom 2000-ih, a njihova burna romansa kulminirala je skandalom 2007. godine, kada je u javnost procureo njihov eksplicitni snimak. Upravo taj video lansirao je Kim u svet slavnih i otvorio put njenoj ogromnoj karijeri, dok je Rej Džej ostao obeležen kao deo te afere.

Njihov odnos bio je ispunjen usponima i padovima, čestim svađama i mirenjima, a konačno su raskinuli zbog, kako su tada navodili, neslaganja i previše konflikata u vezi.

Sada, kada Rej Džej tvrdi da bi ceo klan mogao da se suoči sa RICO optužnicom, u javnosti se ponovo otvara priča o njegovoj vezi sa Kim, ali i o mogućim posledicama za imperiju koju je njihova burna romansa, barem delimično, oblikovala.

Šta je RICO zakon RICO zakon (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) koristi se protiv osoba umešanih u dugotrajne i složene kriminalne aktivnosti unutar organizacija. Optužnice često obuhvataju pranje novca, iznude i druge teške zločine.

Ova izjava izazvala je ogromnu pažnju javnosti, naročito jer dolazi u trenutku kada je slučaj protiv Šona Didija Kombsa, optuženog po RICO zakonu, glavna tema američkih medija. Poređenje ukazuje na to da je reč o potencijalno veoma ozbiljnim optužbama vezanim za organizovani kriminal.

Novi napadi na Kim i Kris Džener

Ovo nije prvi put da Rej Džej iznosi skandalozne tvrdnje. Ranije ovog meseca, na Instagramu je objavio 44-minutni video u kojem je tvrdio da iza poznatog po**o snimka sa Kim Kardašijan stoji njena majka, Kris Džener.

On je tada poručio:

- Zezaš se s pogrešnom osobom.

Uz to je objavio i navodne prepiske sa Kim, tvrdeći da je njena majka imala potpunu kontrolu nad procesom snimanja, dok je on samo pristao na ideju. Kao dokaz, prikazao je i ugovor prema kojem su oboje navodno dobili po oko 380.000 evra.

Rej Džej je ranije tvrdio i da postoji još jedan eksplicitni snimak, međutim, Kim je tada pomogao bivši suprug Kanje koji je kupio sve kopije snimka.