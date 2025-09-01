Čuvena Dijana pred svima brutalno ponizila Kim: Ima praznih mjesta pored nje, ali ne i za Kardašijanku

Kim je bespogovorno slušala Dijanu i primjetno je da se u njenom društvu znatno drugačije ponaša, što su mnogi osudili.

Izvor: kimkardashian/Instagram

Kim Kardašijan uručena je prije nekoliko dana nagrada sa imenom slavne dizajnerke Dijane fon Firstenberg i to za humanitarni rad TV zvijezde i poslovne žene koja je na tom događaju nosila najčudniji kombinezon.

Kim se pohvalila preko Instagrama zbog tog priznanja, ali je sve zasijenio snimak koji je prethodio ceremoniji. Dok je ulazila u salu i približila se prvom redu, pitala je dizajnerku gdje treba da sedi. Pored Dijane je bilo praznih mjesta, ali ne i mjesto za Kardašijan.

Dijana fon Fistenberg pokazala je prstom Kim Kardašijan gdje treba da se smesti i onda napravila mrzovoljan izraz lica, i nije ni skrenula pogled ka poznatoj gošći. Iza dizajnerke sjedio je njen suprug Beri Diler sa kojim ima više nego kontroverzan brak.

Kim je bespogovorno slušala Dijanu i primjetno je da se u njenom društvu znatno drugačije ponaša nego pred fotoreporterima dok izigrava neprikosnovenu divu svjetskog šou - biznisa, ali i nad kraljicom ima kraljice.

"Zašto je ovako ponižavaju"

Jednim pozdravljaju potez kultne dizajnerke, ali drugi ističu:

"Zašto se ovako ponaša prema Kim? Žao mi je što ovo gledam", "Mnogi je ovako ponižavaju, Dijana nije jedina".

Brojni su komentari kojima se ističe da Dijana fon Firstenberg na ovaj način pokazala gdje je kome mjesto, mimo samog događaja već na samoj javnoj sceni. Ipak, pitanje je - ako ne poštuje Kim, zašto je rijaliti zvijezdi dodijeljena nagrada.

Podsjetimo se kako je Ana ignorisala Kim na reviji:

Pamti se i kako je Ana Vintur prije nekoliko godina na modnoj reviji ponizila Kim dok se srdačno pozdravila sa Sarom Džesikom Parker.

Izvor: Žena/ Mondo