Zet Suzane Mančić na sahrani Nebojše Pavkovića: Bio u braku sa njegovom ćerkom, porodici izjavio saučešće

Miroslav Talijan došao je da oda počast generalu Pavkoviću.

General Nebojša Pavković preminuo je 20. oktobra u 79. godini, a danas će biti ispraćen na vječni počinak na Novom Groblju. Veliki broj kolega i građana okupio se kako bi mu odali počast. Jedan od njih bio je i njegov bivši zet Miroslav Talijan.

Pogledajte fotografije Miroslava Talijana na sahrani Nebojše Pavkovića:

Miroslav je bio oženjen ćerkom Nebojše Pavkovića Marijom, a rastali su se prije nekoliko godina. On je u crkvi izjavio saučešće porodici.

Podsjetimo, Miroslav Talijan dospio je u žižu javnosti nakon što je oženio 23 godina mlađu Teodoru Kunić, ćerku Suzane Mančić. Njih svoje su sudbonosno "da" izgovorili 29. septembra. Ovo je Miroslavu treći brak i ima petoro djece.